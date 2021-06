18 giugno alle ore 16:30

Il laboratorio esperienziale NewBookclub torna ad illuminare le piazze. Dopo un anno di incontri online, per la prima volta ci si potrà riunire com’era tradizione e dedicare un pomeriggio unicamente all’amore per la scrittura in tutte le sue forme. Sabato 18 giugno alle ore 16:30 si terrà l’evento in uno spazio aperto tra il Foro Italico e Sant’Erasmo. Appassionati di scrittura, siete tutti invitati!

“Per ogni stile di scrittura, sesso, genere, etnia, classe sociale, età e fantasia!”

È stato scelto un luogo molto spazioso così da poter rispettare tutte le norme anti-contagio. Il gel disinfettante sarà a disposizione di tutti per evitare ogni tipo di complicazione.

Sono essenziali carta, penna e mascherina. Per stare comodi si consiglia di portare teli o cuscini per stare il più comodi possibile. L’incontro è gratuito.

Gli orari

L’accoglienza sarà dalle dalle 16:30 alle 17. Seguirà il lancio dei temi e il momento scrittura dalle 17 alle 18. Il tempo delle letture sarà di circa un’ora dalle 18 alle 19, ma quest’ultimo può variare in base al numero dei partecipanti.

Nel momento delle letture tutti si ascoltano a vicenda. L’ascolto del prossimo è fondamentale ed è essenziale per il NewBookclub. Ascoltando si entra in contatto con chi ci sta intorno, e questo è uno dei punti cardini del NBC: il contatto. Si crea un momento di condivisione con l’altro senza giudizi e pregiudizi.

Cos’è il NewBookClub?

Il NewBookClub Community Lab è un’associazione che si occupa della promozione della scrittura e della lettura e quindi, della cultura. Nel particolare è un laboratorio di scrittura, un progetto sociale e letterario creato da Alessio Castiglione e sviluppato oggi con la collaborazione degli Starter, un team di giovani e adulti impegnati nel sociale che hanno costituito un piccolo gruppo organizzativo per la realizzazione degli incontri del Newbookclub. È laboratorio esperienziale di scrittura e comunità ad alta inclusività.

Questo gruppo è aperto a tutti e a tutte, grandi e piccoli. Non importa essere grandi scrittori o conoscitori della lingua italiana, basta esserci e provarci, provare ad essere e a scoprirsi un po’ di più.