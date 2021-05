30 maggio ore 15:45

Il NewBookClub torna con un appuntamento diverso e totalmente inedito, il NewbookClub On(line) The Road.

Domenica 30 maggio il laboratorio esperienziale ci dona l’occasione di scrivere in un luogo all’aperto e poi collegarsi dal cellulare al momento delle letture. “Per ogni stile di scrittura, sesso, genere, etnia, classe sociale, età e fantasia!”.

Cos’è il NewbookClub On(line) The Road

Il NewBookClub nasce come incontro all’aperto per lasciarsi ispirare da una piazza o un luogo e realizzare così un elaborato in totale libertà. Purtroppo a causa della pandemia questo non è stato pienamente possibile. Ma si è cercato di trasporre questi eventi settimanali online. Adesso, grazie a nuove misure di sicurezza che ci consentono di stare fuori, è stato pensato questo nuovo format.

I partecipanti scelgono il proprio preferito in città. Che sia “un luogo che ispiri la tua penna”. L’accoglienza sarà tra le 15:45 e le 16. Il lancio dei temi e il momento scrittura sarà dalle 16 alle 17:30. Infine il momento lettura sarà dalle 17:30 alle 18:30 circa. Quest’ultimo può variare in base al numero dei partecipanti .

Il punto d’incontro sarà sempre su Google Meet. Ci si connette al link e si attende che uno starter accetti il vostro invito a partecipare.

Consigli per il NewBookClub On(line) The Road

Gli starter consigliano portare un power bank, per evitare di far scaricare il proprio dispositivo.

Per ascoltare ed essere ascoltati al meglio è preferibile utilizzare degli auricolari.

Cos’è il NewBookClub?

Il NewBookClub Community Lab è un’associazione che si occupa della promozione della scrittura e della lettura e quindi, della cultura. Nel particolare è un laboratorio di scrittura, un progetto sociale e letterario creato da Alessio Castiglione e sviluppato oggi con la collaborazione degli Starter, un team di giovani e adulti impegnati nel sociale che hanno costituito un piccolo gruppo organizzativo per la realizzazione degli incontri del Newbookclub. È laboratorio esperienziale di scrittura e comunità ad alta inclusività.

Come funziona?

Ci si incontra per scrivere, ispirati dal momento. Il tempo di scrittura è di circa un’ora. Infine, se si vuole, si legge agli altri partecipanti la propria produzione. Nel momento delle letture tutti si ascoltano a vicenda, questo perché l’ascolto del prossimo è uno dei momenti più importanti e profondi del Newbookclub.

Ascoltando si entra in contatto con chi ci sta intorno, e questo è uno dei punti cardini del NBC: il contatto. Si crea un momento di condivisione con l’altro senza giudizi e pregiudizi. Questo gruppo è aperto a tutti e a tutte, grandi e piccoli. Non importa essere grandi scrittori o conoscitori della lingua italiana, basta esserci e provarci, provare ad essere e a scoprirsi un po’ di più. Ogni incontro è gratuito.