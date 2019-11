Il premio arriva nel corso della Fiera del pandoro e del panettone

Importante riconoscimento per Nicola Fiasconaro, pasticciere della nota azienda dolciaria di Castelbuono, premiato nel corso dell’undicesima edizione della Fiera nazionale del pandoro e del panettone, tenutasi al Museo dei Navigli di Milano.

Emanuele Giordano, organizzatore dell’evento, ha premiato Fiasconaro come ambasciatore del made in Italy in tutto il mondo. A ritirare il premio è stata Agata Fiasconaro, figlia di Nicola e responsabile del settore marketing dell’azienda.

Ultimamente l’azienda Fiasconaro ha preso parte, anche alla 14ª edizione di Golosaria, famosa manifestazione enograstronomica che si tiene in autunno “alMiCo FieraMilanoCity”, nel capoluogo lombardo.