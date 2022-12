Lo ha deciso il sindaco metropolitano Roberto Lagalla

Non solo avvicendamenti al Comune di Palermo. Il sindaco Roberto Lagalla pratica importanti modifiche a quella che, una volta, si sarebbe chiamata Provincia, oggi Città Metropolitana. Il primo cittadino ha nominato il nuovo direttore generale. Si tratta di Nicola Vernuccio, scelto fra i selezionati da una apposita commissione che ha voluto i partecipanti ad un avviso specifico.

L’esperienza di Nicola Vernuccio

Il futuro dirigente della Città Metropolitana vanta una certa esperienza nonchè conoscenza della macchina amministrativa. In passato, Vernuccio è stato infatti dirigente della Resais, nonchè assessore regionale alla Funzione Pubblica da agosto a novembre 2012, nella parte finale del Governo guidato da Raffaele Lombardo. Per lui, sempre sul fronte politico, sette anni da assessore alla Provincia di Palermo, dal 2001 al 2008. Attualmente invece, è componente della task force per il Pnrr nella Conferenza delle Regioni. Il suo incarico alla Città Metropolitana sarà effettivo a partire dal 1 gennaio 2023.

Nomine alle Provincia, rotazioni al Comune

Manovre, quelle alla Provincia, che procedono di pari passo con quanto sta avvenendo all’interno della macchina amministrativa del Comune di Palermo. Nei giorni scorsi, sono partite infatti le prime determinazioni sindacali, firmate da Roberto Lagalla, con le quali il primo cittadino ha avviato ufficialmente la riorganizzazione degli uffici del Comune di Palermo. Ciò tra qualche trasferimento ed avvicendamenti in alcuni ruoli chiave. Comunicazioni divenute ufficiali nella giornata di lunedì 19 dicembre e che danno una netta accelerata al restyling della macchina comunale. Qualche area è ancora scoperta, ma buona parte dell’architrave amministrativa del capoluogo siciliano è già designata.