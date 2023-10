Vitello, “Il futuro è nel solco dei tantissimi traguardi”

Avvicendamento nel segno della continuità. Si sono svolte le votazioni per l’elezione del nuovo presidente e del nuovo direttivo della Lega Navale Palermo. Mozione unica nel segno della continuità per il nuovo presidente Nicola Vitello, che raccoglie il testimone da Beppe Tisci alla guida della sezione per 3 mandati, ora consigliere del nuovo direttivo e consigliere nazionale della Lega Navale.

“Il futuro della Lega Navale Palermo – ha dichiarato il neo presidente Nicola Vitello – è nel solco dei tantissimi traguardi di questi anni. La nostra è una famiglia che si riunisce che si dà da fare per perseguire i nobili scopi che ci accomunano, ed è questo il vero patrimonio della sezione. Ringrazio tutti per avermi e per averci scelto. Sento la responsabilità del patrimonio partecipazione, entusiasmo, condivisione che ci viene consegnato oggi, lo tuteleremo e lo accresceremo con impegno”.

Tisci, “Anni contornati da grandissimi risultati”

“Sono stati anni di grandissimi risultati – ha dichiarato il presidente uscente Beppe Tisci – per la nostra sezione, dal mondiale di vela paralimpica che ha accolto a Palermo atleti da tutto il mondo, alla vittoria quest’anno della Palermo Montecarlo nella classe ORC, al record di iscritti, 660, sempre quest’anno. Ora andremo avanti insieme – conclude Tisci alla fine del terzo mandato come presidente – cercando di portare sempre più in alto l’asticella delle nostre aspettative”.

Nicola Vitello è dipendente di istituto di credito, in Lega Navale dal 2011, già revisore dei conti dal 2014.

Il nuovo direttivo

Il direttivo è composto da: Nicola Vitello – Presidente, Elisabetta Vassallo – Vicepresidente, Giuseppe Collura, Fabio Cosenza, Carmelo Forastieri, Barbara Gambino, Tiziana Leto, Alessandro Lombardi, Giovanni Manzo, Giusppe Tisci.

Carmelo Forastieri, presidente Classe Hansa Italia e reduce dal secondo posto nei campionati Italiani delle Classi Olimpiche e Para Sailing Fiv 2023 Edison Next classe Hansa 303, è attualmente impegnato nella promozione della vela paralimpica nella edizione 2023 della prestigiosa Barcolana di Trieste.