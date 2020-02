I messinesi battono i campani 1 a 0

Doveva essere la partita della fuga ed invece il Palermo deve dire grazie al Messina che ha fermato il Savoia. Una brutta sconfitta per i rosanero sconfitti a Licata 2-0.

Il Messina ha battuto per 1-0 il Savoia e i punti di distacco restano quindi sette. Il Palermo che dopo pochi minuti di match si è ritrovato sotto per via del gran gol di Daniello.

Pergolizzi ha puntato su una formazione senza punte centrali e il risultato non è stato affatto positivo: il Palermo ha giocato senza punti di riferimento, senza mordere e ha iniziato a giocare a calcio solo quando è entrato Lucca, una punta centrale. In D servono muscoli e fisico e sicuramente una squadra che punta tutto sulla qualità difficilmente in trasferta potrà ottenere qualcosa.

Nella ripresa quando sembrava che i rosa potessero arrivare al pareggio, colpendo anche due traverse, è arrivato invece il gol di Convitto dopo l’errore di Lancini, gol che ha mandato al tappeto la squadra di Pergolizzi.