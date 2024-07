Il sindaco Lagalla ha firmato tre ordinanze

Niente vendita di superalcolici con le altre bevande che potranno essere somministrate solo in bicchieri di carta, sospese le occupazioni del suolo pubblico lungo il percorso e divieto di introdurre una serie di oggetti.

Palermo si prepara al Festino numero 400 in onore di Santa Rosalia e lo vuole fare in sicurezza. Il sindaco Roberto Lagalla, su proposta dell’assessore alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti e su indicazione del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di prevenire gravi pericoli che potrebbero minacciare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana in occasione delle celebrazioni ha disposto l’emissione di tre ordinanze sindacali.

Sospensioni occupazioni suolo pubblico lungo percorso dei carri

Con il primo provvedimento (ordinanza 122 del 09/07/2024), sono state sospese le occupazioni di suolo pubblico e sono state rimosse le barriere antiterrorismo e le fioriere disposte sul percorso lungo il quale si sposteranno i due carri di Santa Rosalia, dalla Fiera del Mediterraneo alla piazza del Parlamento.

Per maggiori informazioni è possibile consultare questo link l’ordinanza di riferimento.

Per il 14 e 15 luglio stop alla vendita di superalcolici

Con l’ordinanza 124 del 10/07/2024, nei giorni 14 e 15 luglio, si vieta il commercio di bevande superalcoliche. Mentre le bevande in contenitori di vetro, di alluminio o plastica potranno essere somministrate solo dopo essere state versate in bicchieri di carta. È stata, anche, vietata nell’area circostante l’evento, l’attività di commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici. Per i trasgressori, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Tale divieto deve interessare tutti gli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti, che operano nei sottoelencati siti, a partire dalle 8 di giorno 14 luglio alle 6 del 15 luglio:

Intero tratto di Corso Vittorio Emanuele nonché le zone limitrofe;

Piazza Marina;

Via Cala;

Foro Umberto I;

Zona Piazza Kalsa;

Via Lincoln;

Zona Stazione Centrale (Piazza Giulio Cesare);

Piazza S. Erasmo;

Piazza Fonderia;

Piazza Caracciolo e zone limitrofe;

Piazza Sant’Anna e zone limitrofe;

Via Maqueda e zone limitrofe.

Vietato introdurre valigie, trolley e molti oggetti, ecco l’elenco

E’ stato, infine, disposto il divieto di introdurre valigie e trolley, bombolette spray di qualsiasi genere, trombette da stadio, armi, armi giocattolo munite di tappo rosso, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio e catene, bevande superalcoliche, bottiglie di vetro o lattine di alluminio, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, bastoni per selfie e treppiedi, aste e ombrelli muniti di punta, strumenti musicali, penne e puntatori laser, droni e aeroplani telecomandati, biciclette, skateboard, pattini, overboard e caschi, tende e sacchi a pelo, spray antiaggressione e tutti gli altri oggetti atti a offendere.

Per ulteriori informazioni e per consultare le vie interessate è possibile consultare l’ordinanza.

Il 14 e 15 luglio l’intera area dell’evento sarà sgombra

Con l’ultima ordinanza, la 125 del 10/07/2024, infine, sempre in riferimento ai giorni 14 e 15 luglio 2024, sono state adottate misure che riguardano le occupazioni di suolo pubblico nell’area interessata dall’evento, che deve essere lasciata libera da arredi e/o da punti di ristoro dalle 14 del giorno 14/07 fino alle 6 del 15/07/2024.

Inoltre, si ordina la sospensione delle attività oggetto di concessione di suolo pubblico, ricadenti nelle aree interessate della processione religiosa dell’Urna argentea, dalle 15 alle 24 del 15 luglio 2024. È stato anche previsto lo spostamento delle barriere antiterrorismo, dei dissuasori, delle fioriere, delle panchine e dei cestini dei rifiuti presenti sul percorso del corteo. Qui maggiori informazioni.

Ulteriori dettagli sul provvedimento e le zone interessate sono consultabili nell’ordinanza relativa al suolo pubblico

Le parole di Lagalla e Forzinetti

Il sindaco Lagalla e l’assessore Forzinetti esprimono la propria soddisfazione per “l’impegno prestato dagli uffici nella redazione dei provvedimenti, predisposti a seguito di concertazione con il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. Auspichiamo – concludono – che l’adozione di tali provvedimenti possa consentire alla cittadinanza e ai turisti, che accorreranno numerosi, di godere nella massima sicurezza dello svolgimento delle celebrazioni in onore della Santuzza”.

Ztl diurna e notturna sospesa in centro per Santa Rosalia

La zona a traffico limitata si ferma per Santa Rosalia. L’ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire alla cittadinanza di partecipare alle celebrazioni civili e religiose in onore di Santa Rosalia e a integrazione dell’ordinanza numero 973 del 5 luglio 2017, ha emesso un nuovo provvedimento che sospende la Ztl (zona a traffico limitata) diurna e notturna nei giorni del 14 e del 15 luglio prossimi.

Rivoluzione della viabilità in centro storico per il Festino

Questa si aggiunge all’ordinanza del Comune prevede l’inversione del senso di marcia di via Generale Cadorna e il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in numerose vie del centro storico. Queste misure a loro volta si aggiungono a quelle già previste da una precedente ordinanza per consentire lo svolgimento del Festino. Il provvedimento entrerà in vigore dalle 7 del 14 luglio alle 24 del 15 luglio, e comunque fino al termine della manifestazione.

Strade interessate dal divieto di sosta

Il divieto di sosta vige in: piazza Kalsa, via Lincoln, piazza Tonnarazza, Foro Umberto I, piazzetta La Duca, piazzetta Capitaneria di Porto, via Cala, via Pietro Novelli, via Matteo Sclafani, via Biscottari, piazza Santa Chiara, salita Raffadali, via dell’Università, via G. D’Alessi, via Matteo Bonello, via Incoronazione, via Gioeni, piazza.S. Isidoro alla Guilla, via S. Agata alla Guilla, piazza Sett’Angeli, via Simone di Bologna, via delle Scuole, via del Celso, via Candelai, via Montevergini, Salita S. Antonio, piazza delle Vergini, via Venezia, via del Parlamento, via Alessandro Paternostro, via Chiavettieri, via Bottai.

Altre vie con restrizioni

E ancora in: via dei Tintori, via del Bastione, piazza San Giovanni Decollato, salita Artale, vicolo Brugnò, vicolo Carini, vicolo dello Zingaro, vicolo del Lombardo, via del Protonotaro, via Collegio al Giusino, via Santissimo Salvatore, vicolo San Giuseppe d’Arimatea, vicolo Castelnuovo, vicolo Panormita, vicolo Trugliari, vicolo Marotta, vilcolo San Giuseppe, via del Celso, vicolo Mori, vicolo Paternò, vicolo San Matteo, via degli Schioppettieri, piazzetta Marchese Arezzo, via Zara.