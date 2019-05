Diventa un caso l’intervista sui mandanti occulti della strage Falcone rilasciata a “La7” da Nino Di Matteo, il pm palermitano che ha istruito il processo “Trattativa”, oggi Sostituto della Direzione Nazionale Antimafia.

Dopo la puntata di “Atlantide” andata in onda sabato 18, il procuratore capo Federico Cafiero de Raho, come scrive Repubblica, ha deciso la rimozione del magistrato dal neonato pool stragi, che da due mesi indaga sulle “entità esterne nei delitti eccellenti di mafia”.

Provvedimento immediatamente esecutivo, da martedì. Anche comunicato al Consiglio Superiore della Magistratura: il fascicolo non è stato ancora incardinato nei lavori della Commissione che si occupa di assegnazioni e revoche, ma il dibattito si è già aperto tra le varie componenti. E i toni si annunciano accesi.

Sul tavolo, la questione che da sempre ha diviso la Magistratura, le interviste dei pm.

Cafiero de Raho contesta a Di Matteo di avere interrotto il “rapporto di fiducia all’interno del gruppo e con le direzioni distrettuali antimafia” impegnate nelle indagini sulle stragi. ovvero, di aver risposto al conduttore della trasmissione, Andrea Purgatori, con delle analisi che ricalcano le piste di lavoro riaperte sulle stragi, su cui si sta discutendo in riunioni riservate.

Al CSM, qualcuno osserva però che Di Matteo ha fatto riferimento esclusivamente ad elementi noti: il ritrovamento, accanto al cratere di Capaci, di un biglietto scritto da un agente dei Servizi Segreti, e poi anche di un guanto con un DNA femminile.

Il magistrato ha ricordato pure la scomparsa del diario di Falcone, da un computer al Ministero della Giustizia e ha ribadito l’ipotesi che alcuni appartenenti a Gladio abbiano avuto un ruolo nella fase esecutiva della strage del 23 maggio 1992.

Tutti punti che per Di Matteo fanno sospettare presenze esterne sul teatro dell’attentato.

Ma questa ricostruzione in TV di elementi già noti è finita sotto accusa.

Il procuratore nazionale aveva nominato Di Matteo nel nuovo pool assieme ad altri due magistrati palermitani, Franca Imbergamo e Francesco Del Bene.

Sono già state fatte diverse riunioni di coordinamento con i procuratori di Palermo, Caltanissetta, Reggio Calabria e Firenze, che a vario titolo si occupano dei miseri di Cosa Nostra.

Adesso, per Di Matteo, il ritorno al vecchio incarico in DNA, il collegamento con le indagini antimafia di Catania. In attesa delle valutazioni del CSM.