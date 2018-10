La commissione Salute dell’Ars, presieduta da Margherita La Rocca Ruvolo, ha approvato oggi all’unanimità e con il parere favorevole del governo una risoluzione per il mantenimento del punto nascita della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù.

L’atto di indirizzo impegna il governo regionale e, per esso, l’assessorato alla Salute “a voler urgentemente adoperarsi per il mantenimento del punto nascita della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù adottando tutte le misure idonee ed effettuando richiesta motivata di deroga, tenuto conto dei flussi di attività, del trend in crescita del numero dei parti, degli standard e delle garanzia di qualità e sicurezza del superiore percorso nascita, dei livelli di complessità del presidio e delle esigenze delle popolazione locale in ragione delle particolari condizioni oro-geografiche”.

Nei giorni scorsi su questo tema si era registrata la contrarietà non solo di tutti i sindaci delle Madonie ma anche di deputati e dell’Udicon, l’Unione difesa dei Consumatori mentre l’assessore alla salute Ruggero Razza aveva fermato sul nascere un’altra polemica riguardante sempre Cefalù smentendo la notizia che fosse in fase di uscita dalla rete dell’infarto