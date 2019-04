Il tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di detenzione domiciliare avanzata dai legali dell’ex capomafia Giovani Brusca, da anni collaboratore di giustizia.

Condannato per decine di omicidi e stragi, tra cui quelle di Capaci e Via D’Amelio, e per aver fatto rapire e uccidere il piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio di un pentito, Brusca venne arrestato a maggio del 1996.

Soprannominato lo ‘scannacristiani’ per la sua ferocia e la totale assenza di empatia Brusca è un criminale dai molti volti. il suo pentimento parziale e di opportunità non a mai convinto gli investigatori che non lo hanno mai considerato un pentito.

Figlio di un altro boss storico, Bernardo Brusca morto nel duemila e 71 anni, entrò nella cosca del padre fin da giovanissimo per diventarne molto presto il reggente. Dopo l’arresto del padre avvenuto nel 1985 divenne capo del suo mandamento, quello di San Giuseppe Jato, fiancheggiatore dei corleonesi capeggiati da Totò Riina dopo l’arresto del quale, su indicazione di Bernardo Provenzano prese il comando dei corleonesi.

Fu arrestato il 20 maggio 1996 ad Agrigento, in contrada Cannatello, dove un fiancheggiatore gli aveva messo a disposizione un villino per la latitanza.

Dopo l’arresto, Brusca tentò inizialmente di depistare gli inquirenti ma poi decise di collaborare con la giustizia e confessò numerosi omicidi anche se le sue rivelazioni sono sempre parziali. Inizialmente condannato all’ergastolo per l’omicidio di Ignazio Salvo, dopo il suo pentimento la pena gli viene ridotta a 26 anni di reclusione. Sarà libero nel 2022 e per questo aveva chiesto una anticipazione della scarcerazione per buona condotta con l’applicazione dei domiciliari