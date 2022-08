Il benvenuto di Saverio Romano e Antonello Antinoro

Noi con l’Italia accoglie Stefano Scimeca come neo responsabile del dipartimento ambiente, energie e rifiuti del partito in Sicilia. Lo annuncia Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Noi con l’Italia, con una nota.

“Il benvenuto e l’augurio di buon lavoro da parte mia – si legge – di Saverio Romano, Antonello Antinoro e di tutta la nostra comunità politica a Stefano Scimeca, neo responsabile del Dipartimento Ambiente, Energia e Rifiuti di Noi con l’Italia nell’Isola. Scimeca, avvocato di grande esperienza e competenza, si è specializzato in questi anni su questi temi che, oggi più che mai, sono strategici per ogni ipotesi di sviluppo economico e per qualsiasi progettualità legata alla qualità della vita e alla erogazione di servizi secondo standard innovativi, senza dimenticare la tematica ambientale che attraversa, in un modo o nell’altro, vari ambiti. All’amico Stefano il sostegno di tutto il partito, sicuri del suo notevole apporto in termini di proposte e analisi’.

Pavone coordinatore a Misilmeri

È recente anche la nomina di Gianluca Pavone, nuovo coordinatore di Noi con l’Italia a Misilmeri in provincia di Palermo. L’annuncio di Dell’Utri coordinatore regionale e Roberto Clemente coordinatore provinciale della medesima formazione.

Attenzione al territorio non deve scemare

“La fase politica attuale che ci vede pienamente protagonisti nel centrodestra in vista di importanti appuntamenti elettorali non deve distoglierci dal consolidamento del nostro progetto politico nel territorio e da radicamento nei Comuni dell’Isola. Rientra in questa prospettiva la nomina di Gianluca Pavone a coordinatore di Noi con l’Italia a Misilmeri, importante Comune del Palermitano. Pavone, oggi imprenditore ma con con una esperienza da consigliere comunale, sarà il nostro riferimento e coordinerà le nostre iniziative. A lui il pieno appoggio di Noi con l’Italia, del nostro vicepresidente Saverio Romano e di Antonello Antinoro componente del direttivo nazionale”.