Gianluca Pavone è il nuovo coordinatore di Noi con l’Italia a Misilmeri in provincia di Palermo. La nomina è stata annunciata oggi da Massimo Dell’Utri coordinatore regionale di Noi con l’Italia e Roberto Clemente coordinatore provinciale della medesima formazione.

Attenzione al territorio non deve scemare

“La fase politica attuale che ci vede pienamente protagonisti nel centrodestra in vista di importanti appuntamenti elettorali non deve distoglierci dal consolidamento del nostro progetto politico nel territorio e da radicamento nei Comuni dell’Isola. Rientra in questa prospettiva la nomina di Gianluca Pavone a coordinatore di Noi con l’Italia a Misilmeri, importante Comune del Palermitano. Pavone, oggi imprenditore ma con con una esperienza da consigliere comunale, sarà il nostro riferimento e coordinerà le nostre iniziative. A lui il pieno appoggio di Noi con l’Italia, del nostro vicepresidente Saverio Romano e di Antonello Antinoro componente del direttivo nazionale”.

Protagonisti ai tavoli nazionali del centrodestra

Il riferimento all’impegno nell’attuale fase politica riguarda le trattative in corso nel Centrodestra a livello nazionale in vista delle candidature alle elezioni politiche.

Vertice romano nel pomeriggio

Si tiene, infatti, oggi pomeriggio dopo essere slittato (era previsto questa mattina) il tavolo del centrodestra sui collegi in vista delle elezioni del 25 settembre. Un incontro al quale i centristi sono protagonisti e devono dire la loro anche sulle assegnazioni delle candidature.

I partecipanti al tavolo

Al tavolo partecipano, per Forza Italia, Antonio Tajani e Roberto Occhiuto; per FdI Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli; per la Lega Roberto Calderoli e Giancarlo Giorgetti; per l’Udc Lorenzo Cesa e Antonio De Poli; per Noi con l’Italia Saverio Romano.

Il partito continua a strutturarsi in Sicilia

Il partito di Noi con l’Italia continua a strutturarsi in Sicilia dopo il voto per le amministrative del Comune capoluogo e in vista anche del voto per le regionali.