Noi Moderati si prepara per le prossime elezioni amministrative guardando anche alle regionali e annuncia la propria corsa con candidati di espressione centrista. Lo fa con un nuovo passaggio politico organizzativo e preparatorio.

Insediato il coordinamento regionale del partito

Si è tenuto stamane, così, nei locali dell’Hotel Addaura di Palermo, il primo coordinamento regionale di Noi Moderati Sicilia. Alla presenza dell’On Saverio Romano coordinatore politico nazionale, del segretario regionale Massimo Dell’Utri, del deputato all’Ars on Marianna Caronia, del componente del direttivo nazionale on Antonello Antinoro, del portavoce nazionale on Ignazio Messina e del presidente del partito a Catania on Marco Forzese- entrambi in collegamento da remoto – si è tenuta la riunione di insediamento dell’organismo regionale formato da 32 componenti, dai componenti siciliani del Consiglio nazionale e dai 9 coordinatori provinciali.

I componenti del Comitato

A fare parte del Comitato sono chiamati Ezio Ferraro (Agrigento); Maria Pia Castiglione (Trapani); Roberto Corona (Messina); Salvatore Bonincontro (Enna); Michele Vecchio(Caltanissetta); Nino Campisi(Siracusa); Michele Nasca (Palermo); Emanuele Pezzino (Catania); Giovanni Tumino (Ragusa).

Le iniziative politiche del 2026

“Abbiamo programmato le iniziative del partito per il 2026 – spiegano Romano e Dell’Utri – in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno che ci vedranno in campo con la nostra lista ma abbiamo anche tirato le somme per quello che riguarda il radicamento territoriale del partito che prosegue senza sosta e che conferma la nostra posizione politica popolare e di Centro nella coalizione e di centrodestra”.

Un incontro che rappresenta anche un segnale politico di presenza e di radicamento nel territorio per un partito che sembra essere, ormai, l’unica espressione di centro della coalizione di centrodestra a parte la formazione azzurra che punta ad occupar proprio gli spazi lasciati dagli ex Dc. Un partito alleato che alle Europee ha corso con le altre formazioni dell’area centrista del centrodestra ma che punta a far emergere il proprio radicamento nel territorio nelle elezioni amministrative e regionali

Il coordinamento ha anche riconfermato Peppe Germano vicesegretario regionale del partito.