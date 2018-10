Lo ha detto il senatore Stefano Candiani della Lega

“Opposizione dura al sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che si comporta come se i problemi della città non esistessero. Un’azione politica capillare sul territorio dal centro alle periferie per costruire l’alternativa a questa amministrazione. Noi siamo pronti a gestire Palermo che ha molti problemi che vanno affrontati e risolti”.

Lo ha detto il senatore Stefano Candiani, commissario regionale della Lega – Salvini Premier, che oggi presso la sala camino dell’Hotel delle Palme, ha tenuto una conferenza stampa, insieme al responsabile degli enti locali Lega Sicilia Igor Gelarda.

Presenti anche il parlamentare regionale Tony Rizzotto, e il Consigliere comunale Elio Ficarra.

Durante l’incontro è stata formalizzata l’adesione alla Lega di Maria Pitarresi, consigliera della prima circoscrizione a Palermo e della consigliera comunale di Termini Imerese Marcella Rodriguez.

“Stiamo organizzando tantissime iniziative – sottolinea Igor Gelarda responsabile degli enti locali – a Palermo e nei comuni della Provincia. convegni, gazebo, raccolte di firme: c’è un fermento attorno alla Lega che è il segnale più importante del consenso che la nostra proposta politica sta riscuotendo. Opposizione dura a Orlando e lavoro costante per costruire l’alternativa nei territori”.

Sono state comunicate le ultime novità della Lega, che in questi mesi ha fatto registrare una crescita esponenziale in tutta la Sicilia, con l’apertura di circoli e l’adesione di numerosi consiglieri e amministratori locali. Un grande progetto per la rinascita dell’Isola ed il salvataggio di Palermo pensando già al dopo Orlando.