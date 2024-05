Di intesa con il segretario Nazionale Gianni Alemanno, il coordinatore del Movimento Indipendenza per la Sicilia Orientale, comunica di avere provveduto a nominare coordinatore della Provincia di Enna Angelo Cucchiara.

Per la Provincia di Ragusa, invece, sono stati nominati Massimiliano Mannelli e Alessandro Galfo, quali coordinatori provinciali, Giuseppina Rizzo, quale vicecoordinatrice provinciale nonché presidente del Circolo Territoriale di Vittoria, e l’avvocato Donato Grande, quale presidente del Circolo Territoriale di Ragusa.

Anche in Sicilia, quindi, si consolida la struttura del nuovo movimento politico adesso presente in tutte le sue province.

Nelle prossime settimane, è prevista, in data che deve essere ancora definita, la presenza di Gianni Alemanno in Provincia di Ragusa per un incontro con dirigenti e militanti.

Alemanno ha nominato nuovi dirigenti in Sicilia

Il mese scorso, Gianni Alemanno, già ministro dell’Agricoltura e sindaco di Roma aveva nominato nuovi dirigenti in provincia di Palermo. Per Villabate Annamaria Meli, per Termini Imerese Roberto Bazzano, per Bagheria Fabio Catrisano e Salvatore Ferrara per Partinico.

Inoltre, a far parte della Direzione nazionale del movimento Gianni Alemanno ha chiamato il professor Marco Giammanco, cui è stato affidato l’incarico di responsabile delle politiche sanitarie. Prosegue quindi il percorso di crescita e di affermazione sul territorio siciliano di Indipendenza, che registra sempre maggiori adesioni.

A fine febbraio la presentazione del movimento a Catania

A fine febbraio l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, già ministro e promotore del comitato “Fermare la guerra”, è ritornato in Sicilia dopo la presentazione del “Manifesto Orvieto 23”, che si è svolta a Palermo nel settembre del 2023. Questa volta nell’isola nella veste di segretario nazionale del neo-movimento “Indipendenza!”, costituito lo scorso novembre a Roma.

Alemanno, nell’ambito della conferenza “Mai più sudditi. La Sicilia e l’Italia nel mondo multipolare”, che si è svolta nel capoluogo etneo ha illustrato il progetto del movimento “Indipendenza!”. Al centro del confronto la posizione e le scelte dell’Italia all’interno dell’Unione Europea e della Nato con uno sguardo rivolto alla Sicilia per la sua posizione strategica nel bacino del Mediterraneo.

A gennaio le firme per riconoscere la Palestina

Nel gennaio, il Movimento politico ‘Indipendenza!’ ha deciso di aderire alla raccolta delle firme per la proposta di legge d’iniziativa popolare per il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell’Italia, promossa dall’Associazione ‘Schierarsi’, guidata da Luca Di Giuseppe e Alessandro Di Battista. Tra i promotori dell’iniziativa ci sono l’ex assessore regionale, Fabio Granata, attuale assessore di Siracusa e Luigia Passaro componenti dell’Esecutivo politico nazionale del Movimento politico “Indipendenza!”