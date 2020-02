tra i posti chiave c'è quello della ragioneria generale

Nuovo rinvio per le nomine dei nuovi direttori dei dipartimenti della Regione. Il governo Musumeci ha deliberato di prorogare gli incarichi degli attuali dirigenti generali per altri 15 giorni (i contratti scadono domani).

Due settimane in più, quindi, per valutare i profili dei candidati già sul tavolo del governo e passati al vaglio delle segreterie tecniche degli assessori.

Tra i posti chiave c’è quello della Ragioneria generale, guidata, al momento, da Giovanni Bologna.

Una scelta importante quella del governo perché avverrà in piena sessione di bilancio, con i documenti contabili e finanziari trasmessi all’Ars da qualche giorno e che dovranno essere valutati dalle commissioni di merito e quindi dal Bilancio prima di arrivare in aula in vista della scadenza del provvisorio a fine aprile.