È un giorno dedicato alle nomine quello di oggi per la giunta regionale di governo riunita a Palazzo d’orleans. Lucantonino Cataliotti del Grano è stato scelto come nuovo presidente dell’Oiv, l’Organismo indipendente di valutazione della performance della Regione Siciliana. Lo ha deciso la giunta regionale nella seduta di oggi, su proposta del presidente della Regione Renato Schifani.

Il profilo del nuovo presidente Oiv

Avvocato palermitano di 53 anni, iscritto all’Ordine professionale di Termini Imerese, Cataliotti del Grano ha già svolto numerosi incarichi in organismi di valutazione delle performance di dipendenti pubblici, sia in enti locali che nel settore sanitario. È figlio del medico recentemente scomparso, Ferdinando Cataliotti, luminare della chirurgia pediatrica.

L’avviso di procedura selettiva

Il nome del nuovo presidente dell’Oiv è stato scelto tra quanti hanno risposto all’avviso di procedura selettiva della Segreteria generale della Regione, pubblicato subito dopo la revoca dell’incarico ad Antonino Maria Sciacchitano, coinvolto in una inchiesta della Procura della Repubblica di Palermo.

Le nomine precedenti

restano pendenti presso la I Commissione Affari Istituzionali, invece, le precedenti nomine fatte dalla giunta regionale poco venti giorni fa. Il 12 settembre scorso la giunta aveva indicato per la guida dei consigli di amministrazione dei Consorzi universitari, su proposta dell’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale, con funzione di presidente, saranno Antonino Mangiacavallo all’Empedocle di Agrigento; Corrado Bonfanti al Consorzio universitario Mediterraneo orientale (Cumo) di Noto; Domenico Arezzo a Ragusa; Gianluca Tumminelli a Caltanissetta.

I Presidenti degli Istituti Autonomi Case Popolari

Questi, invece, i presidenti dei cda degli Istituti autonomi case popolari, su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità: ad Agrigento Pietro Medici; a Caltanissetta Calogero Valenza; a Enna Francesco Occhipinti; a Messina Giuseppe Picciolo; a Palermo Francesco Riggio; a Ragusa Giovanni Moscato; a Siracusa Alessia Scorpo; a Trapani Vincenzo Scontrino; ad Acireale Antonino Garozzo.

Su proposta dell’assessore al Territorio e all’ambiente, erano, poi stati nominati i seguenti presidenti degli enti Parco regionali: Carmelo Calabrò al Parco fluviale dell’Alcantara; Domenico Barbuzza al Parco dei Nebrodi; Giuseppe Ferrarello al Parco delle Madonie; Massimiliano Giammusso al Parco dell’Etna.