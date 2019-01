l'iniziativa dell'unione degli atei e agnostici razionalisti

A Palermo, sul fronte della salute e dei diritti, il 2019 si inaugura con la campagna di sensibilizzazione #nonaffidartialcaso: affissioni nei pressi della Caserma Cascino (Fiera del Mediterraneo), della cittadella universitaria e di primarie strutture sanitarie come l’Ospedale Civico, l’ISMETT, l’Enrico Albanese e il Buccheri La Ferla, con cui l’UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti) invita anche la nostra Città “a riflettere sui gravi ostacoli che la cosiddetta ‘obiezione di coscienza’ nella Sanità Pubblica italiana pone al libero esercizio dell’autodeterminazione. A rischio è il diritto di ciascuna persona a decidere sul proprio corpo, sulla propria salute (in particolare, se donna, su quella riproduttiva), sul proprio benessere, fino alla fine della propria esistenza”.

Si legge in una nota dell’UAAR: “Per questo è importante, quando si sceglie il ginecologo o il medico di base, chiedere subito al professionista se pratica qualche forma di obiezione di coscienza che potrebbe impedirgli di rispettare la volontà e la libertà del paziente. Per evitare spiacevoli (e a volte letali) sorprese nei momenti in cui si è più vulnerabili”.

Per maggiori informazioni: uaar.it/nonaffidartialcaso