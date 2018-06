La sanzione di 50 euro

Da promotore della differenziata a multato per non avere differenziato I rifiuti. Gli agenti del nucleo tutela igiene e decoro urbano a Mondello hanno sanzionato un 58enne,

gestore di un esercizio commerciale della zona, colto con il sacchetto in mano mentre lo deponeva nel cassonetto dei rifiuti di via Teti.

Alla contestazione inoltrata dagli agenti, si giustificava dicendo di essere un promotore della raccolta differenziata, anche se le circostanze non deponevano a suo favore. Inevitabile la sanzione di 50 euro per mancato differenziamento dei rifiuti.