Via libera dalla quarta Commissione all’Ars al ddl che disciplina i Marina resort.

“Ringrazio il Presidente ed i miei colleghi della V Commissione per aver celermente approvato un disegno di legge volto ad istituire i Marina resort”. Lo afferma Giusi Savarino, deputata regionale di Diventerà Bellissima e presidente della Quarta commissione, aggiungendo: “Lo scorso anno, non appena insediata, ho subito depositato un ddl sottoscritto da tutto il mio gruppo politico, #diventeràbellissima, che disciplinasse i Marina resort, cioè le strutture turistico-ricettive all’aperto, organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto. In altre parole, un nuovo modo di fare turismo dalle enorme potenzialità e che meritava una regolamentazione giuridica”.

Savarino aggiunge: “Il disegno di legge prevede diverse misure economiche concrete per incentivare l’avvio del settore, ovvero la riduzione dei canoni per l’utilizzo del demanio marittimo relativi all’insediamento delle strutture in misura pari al 20% per i primi 2 anni e per il periodo di costruzione su aree demaniali in concessione di porti e/o marine i canoni demaniali saranno dovuti in misura ridotta del 25% . Ancora una volta crediamo nel settore del turismo e puntiamo a rilanciarlo anche riconoscendo e regolamentando nuove forme di servizi al turista. Ancora una volta poniamo le basi per creare lavoro”.