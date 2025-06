Un cocktail di raccolta fondi a sostegno della Fondazione AIRC

Un appuntamento all’insegna della bellezza, del jazz e dell’impegno civile. Giovedì 11 luglio alle 19:30, nella suggestiva cornice dello Splendid Hotel La Torre di Mondello (Via Piano di Gallo 11) si svolgerà la Serata per AIRC, un evento benefico organizzato dal Centro Culturale Il Giardino delle Idee di Palermo.

L’obiettivo è semplice ma potente: unire convivialità e solidarietà, raccogliendo fondi per sostenere la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS, da anni in prima linea nel sostenere progetti scientifici di alto livello e nel promuovere la cultura della prevenzione.

Un gesto collettivo per contribuire, tutti insieme, alla lotta contro una malattia che tocca da vicino milioni di famiglie.

Musica d’autore con Francesco Patti

La serata sarà arricchita dalla musica del sassofonista palermitano Francesco Patti, talento affermato del jazz italiano e internazionale. Dalla scoperta precoce del pianoforte all’amore per il sax, Patti ha collezionato riconoscimenti di alto profilo: dall’International Jazz Award Massimo Urbani al Carinthian International Jazz Award.

Dopo aver studiato al Berklee College of Music di Boston e collaborato con nomi del calibro di Harry Allen e Peter Bernstein, Patti vive oggi a New York, dove ha recentemente inciso l’album “A Sound In Common”. A Mondello porterà il suo sound elegante e coinvolgente, accompagnato da una formazione di alto livello.

A dare ulteriore ritmo alla serata ci sarà anche il gruppo Palermo Sound, mentre i vini saranno offerti dalla cantina Planeta, sinonimo di eccellenza siciliana nel mondo.

AIRC: “Un gesto concreto di sostegno alla ricerca sul cancro”

Il presidente di AIRC Sicilia, Michele Semilia, ha accolto con grande soddisfazione l’iniziativa: “Accogliamo con grande gratitudine l’iniziativa promossa dal Centro Culturale Il Giardino delle Idee a favore della Fondazione AIRC. La ‘Serata per AIRC’ non è soltanto un momento conviviale, ma un gesto concreto di sostegno alla ricerca scientifica sul cancro. Ogni contributo, piccolo o grande, rappresenta un passo avanti nella nostra battaglia quotidiana contro questa malattia. Eventi come questo ci ricordano quanto sia importante l’impegno della società civile nella costruzione di un futuro libero dal cancro. Grazie di cuore a tutti coloro che parteciperanno e contribuiranno a rendere speciale questa serata di solidarietà e speranza”.

Tra mare, musica e impegno, l’evento si annuncia come una serata speciale. Un’occasione per sostenere chi ogni giorno lavora per sostenere la ricerca contro il cancro.

Per partecipare alla serata è richiesto un contributo minimo di 35 euro. Tolte le spese vive per l’organizzazione, tutto il ricavato andrà direttamente a sostenere la ricerca contro il cancro.

La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati, quindi è consigliabile muoversi per tempo. I biglietti si possono ritirare telefonando allo 091 329 264 oppure passando dalla sede AIRC di via della Libertà 171, a Palermo.