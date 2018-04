E’ stata una lunga notte di lavoro quella appena trascorsa per i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Palermo impegnati nello spegnimento dei roghi di rifiuti.

L’emergenza nella discarica di Bellolampo sembra rientrata, ma restano in città ancora cumuli di spazzatura da rimuovere. La scorsa notte i pompieri sono stati impegnati per due ore per spegnere il rogo divampato in via Rocky Marciano allo Zen. Sono state impiegate diverse squadre per bonificare la zona.

Incendi anche in Fondo Alfano, in via Papa Sergio, in via Ammiraglio Rizzo, all’Arenella, in viale Regione Siciliana sud est, in via Sandro Pertini, allo Sperone e in via dell’Olimpo.