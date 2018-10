Primo appuntamento oggi mercoledì 31 ottobre alle ore 21

Per recuperare le serate saltate per maltempo alle “Notti Clandestine” a Piano Barlaci di quest’estate gli organizzatori hanno definito un programma di appuntamenti cinematografici con autori, registi e ospiti importanti per poter vedere, incontrare e capire il cinema con i suoi protagonisti.

La manifestazione “Notti Clandestine” si è svolta quest’estate dal 20 al 25 agosto nel suggestivo scenario del centro storico di Termini Imerese, a pochi passi dai ruderi dell’anfiteatro romano e della Villa Palmeri.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Politeia e da Teletermini che si è avvalsa della collaborazione di Radio Panorama che seguirà tutte le dirette degli eventi. Tutto il ciclo degli appuntamenti è stato patrocinato dal Comune di Termini Imerese e da Palermo 2018 Capitale Italiana della Cultura.

Quattro saranno gli appuntamenti, tutti alle ore 21: mercoledì 31 ottobre si aprirà con il film Processo a Chinnici (scritto da Giovanni Furnari, regia di Marco Maria Correnti e prodotto dalla Trump Limited); mercoledì 7 novembre sarà proiettato Balon (regia di Pasquale Scimeca, prodotto da Arbash); giovedì 15 novembre si continuerà con Ore diciotto in punto (regia di Giuseppe Gigliorosso); ultimo appuntamento sarà la proiezione della pellicola L’ultimo sorriso (di Rosalinda Ferrante e Sergio Quartana, un film sul Beato Padre Pino Puglisi).