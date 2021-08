Il matrimonio si trasforma in focolaio Covid, 20 positivi e 70 in quarantena

11/08/2021

Un matrimonio si trasforma in un focolaio di Covid19 nel Palermitano Sono 20 i positivi al Covid e altri 70 invitati in quarantena Il dato è destinato a salire visto che è in corso il tracciamento dei contatti Marineo rischia la zona rossa dopo che un matrimonio si è trasformato in un focolaio di Covid19. Il matrimonio celebrato mercoledì scorso ha fatto schizzare il numero dei positivi ad una trentina di unità. Tamponi a tappeto dopo il matrimonio Come si legge sul Giornale di Sicilia, nel centro del Palermitano, ora si stanno effettuando i tamponi e i venti positivi presenti alla cerimonia nuziale rappresentano un dato parziale destinato a salire. Sono circa 70 gli invitati in isolamento al momento. La paura per nuove restrizioni Quello che si teme è che, visto l’incremento dei positivi, possano registrarsi casi che rendano necessario il ricovero con la conseguente dichiarazione di zona rossa. Ora le aziende locali temono il tracollo economico. Ma non è solo Marineo a tremare. Al matrimonio oltre agli invitati provenienti da altri paesi vi erano maestranze non marinesi. Adesso si teme l’effetto domino. E almeno quattro/cinque comunità limitrofe non dormiranno sonni tranquilli.

