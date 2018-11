emozionatissimi gli sposi

Il sogno di Rosalia ed Emilio è diventato realtà. Negli spazi di Villa Tasca, a Palermo, si è svolta la cerimonia privata per celebrare l’unione dei due giovani palermitani.

Dall’organizzazione delle nozze all’offerta di prodotti e servizi, alla coppia è stato donato in beneficenza l’intero matrimonio nell’ambito del progetto “Two+Us” di Belief Wedding Planners. In questi giorni, infatti, un gruppo di Wedding Planner internazionali è in visita in città e si è fatto carico proprio dell’organizzazione della cerimonia: promotrice del loro arrivo a Palermo la redazione di Sposi Magazine; mentre l’articolazione della tre giorni è stata a carico della Wedding Planner Sandra Santoro e di Confcommercio Palermo.

Emozionatissima la sposa, Rosalia, di appena 24 anni e incinta di Fatima. Ad attenderla all’altare Emilio, 20 anni, tunisino di nascita ma naturalizzato italiano. Con loro, parenti e amici a cui è stato offerto il pranzo nuziale sempre nelle sale di Villa Tasca.

Il matrimonio tra Rosalia ed Emilio è stato celebrato martedì 13 novembre con rito civile dall’assessore alla Cittadinanza Giuseppe Mattina. Il sindaco Leoluca Orlando è invece intervenuto questa mattina alla cerimonia privata a Villa Tasca.