Consiglieri di maggioranza contro il sindaco

Sono davvero tanti i consiglieri comunali di maggioranza che hanno iniziato ormai da mesi a prendere le distanze dall’amministrazione arroccata a Villa Niscemi.

Prima sussurri, poi esternazioni sempre più decise contro una giunta che ha perso di vista i problemi dei palermitani per puntare ideologicamente su alcune scelte che creano solo scontento e malumore.

Scelte politiche che puntualmente lasciano sul tappeto le tante emergenze che in otto lunghi anni non state minimamente affrontate dalle giunte Orlando che ormai, è evidente i più naviga a vista.

“Basta così non si può andare avanti – dice un consigliere comunale di maggioranza – Noi siamo il front office di questa giunta e i palermitani ci massacrano. Siccome siamo a fine mandato il malumore che serpeggia in giro sembra non interessare alla giunta”.

Ma mentre il consigliere preferisce l’anonimato, c’è chi dopo il nubifragio e la vicenda del cimitero dei Rotoli che con una nota di fuoco ha fatto infuriare la giunta. Paolo Caracausi, propone l’azzeramento della giunta e minaccia di votare la sfiducia al sindaco.

“Le dimissioni dell’assessore alle culture prima e quelle dell’assessore al bilancio dopo sommate alle tante emergenze, cimiteri, allagamenti, rifiuti, infrastrutture, ecc. ritengo debbano far riflettere il sindaco che questa squadra di governo da lui scelta non è all’altezza di affrontarli e risolverli – dice Caracausi – Ritengo sia arrivato il momento di azzerare tutto e ripartire per il bene della città e se vuole concludere gloriosamente la sua esperienza di Sindaco di questa città.

Alcuni assessori dimostrano di non essere all’altezza del ruolo come anche alcuni rappresentanti delle società partecipate.

Ed allora o l’una o l’altra o si cambia o chi fino ad oggi lo ha sostenuto e difeso sarà costretto a schierarsi con le opposizioni e votare una mozione di sfiducia che significa la fine di questa esperienza politica.

Ritengo che ci siano tutti i presupposti affinché il cambiamento messo in atto dal 2012 possa essere completato ma con uomini e donne nuove motivate che non guardano al proprio tornaconto.

Le forze politiche di centro sinistra che sostengono l’amministrazione devono fare la loro parte proponendo soluzioni adeguate per la Palermo del futuro”. Apriti cielo. Tanto che gli assessori minacciano querele a Caracausi.

“Appendiamo di alcune dichiarazioni del consigliere Caracausi che parlerebbe di “tornaconto personale” dei componenti della Giunta. – scrivono i componenti della giunta in una nota – È un’affermazione gravissima che il Consigliere deve immediatamente chiarire in modo inequivocabile. In assenza di tale chiarimento non potremo che querelarlo perché risponda in ogni sede delle sue inaccettabili offese che travalicano ampiamente il diritto di critica politica”.

La mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni rischia di trovare sponda anche in una maggioranza ormai stanca di essere subalterna ad una giunta distante dalle esigenze vere dei palermitani.