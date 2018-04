Atteso nel pomeriggio il nubifragio su Palermo è arrivato in serata. Allagamenti per le strade. Disagi per chi si trova in macchina.

Violentissima la pioggia sta cadendo da qualche ora.

Come da copione diverse strade sono già allagate. Decine di tombini che saltano. La pioggia che sta cadendo è molto intensa. Ci sono diversi automobilisti bloccati perché è molto difficile guidare.

La pioggia è molto intensa. Allagamenti anche nella zona di Villabate, Ficarazzi, Bagheria e Trabia.

La via Ugo La Malfa, la zona di Mondello e la zona di Partanna Mondello sono sotto l’acqua. Le strade sono impraticabili. Così anche in via Messina Marine e la zona del Forum.

Sono cinquanta gli interventi dei vigili del fuoco che sono già stati eseguiti e da eseguire. Le telefonate d’aiuto arrivano da tutte le parti della città

In diverse zone di Palermo la spazzatura per strada è stata trascinata dal fiume d’acqua.

Nel pomeriggio tantissima pioggia era caduta nella parte occidentale della provincia. Allagamenti e disagi a Partinico, Carini e Capaci.

Pioggia e grandine stanno cadendo abbondantemente nelle Madonie.

Tantissimi i disagi. Già diverse le telefonate ai vigili del fuoco. Allertate anche le pattuglie dei vigili urbani per soccorrere gli automobilisti.

In Sicilia in questo fine settimane ci sono stati diversi danni dovuti soprattutto al forte vento. Nel ragusano nella zona di Catania e Caltanissetta.

Il vento continua a provocare disagi in tutta la Sicilia e da due giorni le Eolie sono flagellate dallo scirocco. Le mareggiate sono arrivate a strade e piazze. Alicudi e Filicudi sono isolate da 48 ore. Stromboli da questa mattina. Ferme le navi.

Ieri sera l’aliscafo della Ustica Lines, partito da Milazzo con 35 passeggeri tra i quali anche turisti, è giunto a Lipari e nel porto di Sottomonastero non è riuscito ad attraccare per il vento. I passeggeri sono dovuti tornare a Milazzo.

Nella giornata di ieri le violente folate hanno provocato molti danni a Caltagirone, dove diversi alberi sono stati sradicati e coperture in metallo sono finite sulle vetture.