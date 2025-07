In arabo Nubrās vuol dire lanterna e si usa dal punto di vista figurativo anche per indicare una fonte di luce o di ispirazione, è la lanterna della persona coraggiosa che apre nuove strade. E da tre anni Nubras è un ensemble unico in Italia, capace di fondere l’eleganza della musica da camera con l’energia delle tradizioni popolari del Sud Italia e dei Balcani. Un progetto internazionale nato a Roma che riunisce musicisti da Italia, Spagna e Romania, dando vita a un’esperienza sonora che intreccia radici antiche e slanci contemporanei in un dialogo musicale senza confini. Mercoledì 30 luglio, alle 22, il Nubras Ensemble suonerà, a ingresso libero, da Gammazita a Catania per la sezione Off (in calendario fino al 2 agosto) di Alkantara Fest, il festival internazionale di folk e world music giunto alle XXI edizione e organizzato in varie località ai piedi dell’Etna dall’associazione culturale Darshan, con la direzione artistica di Mario Gulisano.





Dal 2022 il combo plurinazionale Nubras Ensemble costruisce ponti tra diversi linguaggi musicali: violini di formazione classica si intrecciano con fiati, fisarmonica e percussioni, ispirandosi ad espressioni di tradizione orale, stilemi jazz e modalità musicali delle aree mediterranea e mediorientale. Nel 2023 i m musicisti del Nubras Ensemble vincono una borsa di studio nell’ambito del progetto “Culture Moves Europe” che garantisce loro una residenza artistica in Bulgaria. Da qui nasce l’album d’esrodio “Bulgarian Routes”. Lo scorso anno l’esnsemble si è autoprodotto il secondo disco, “Live in Rome”. Oggi Nubras Ensemble comprende la veneziana Giulia Anita Bari e la spagnola di Valencia Carla Mulas González ai violini, il trentino Giorgio Gadotti al sax alto e gaida, il napoletano Nino Conte alla fisarmonica, il romano Giovanni Lo Cascio alle percussioni (tapan, dahola e tamburello) e la romena (e romana d’adozione) Roxana Ene alla voce.





La voce potente di Roxana Ene, artista italo-romena di origine Rom con all’attivo una lunga collaborazione con Moni Ovadia, dona profondità e autenticità. I violini di Giulia AnitaBari e di Carla Mulas Gonzalez tessono melodie raffinate, intrecciando dettagli sonori dell’Est Europa e della tradizione spagnola. La fisarmonica del napoletano Nino Conte e l’energia travolgente del sax e della gajda di Giorgio Gadotti spalancano le porte alla solarità del folklore, mentre le percussioni di Giovanni Lo Cascio, figura storica della world music italiana, completano un sound potente e inconfondibile. Con questa combinazione di talenti e culture, Nubras è oggi una delle realtà più affascinanti della scena world music italiana capace di incantare platee eterogenee, dai teatri più prestigiosi ai club più contemporanei. A marzo 2025 l’ensemble è stato invitato ad esibirsi all’Accademia Chigiana di Siena da quasi un secolo uno dei crocevia più importanti per la crescita artistica dei nuovi talenti musicali.

Luogo: Gammazita, Piazza Federico di Svevia, 92, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:00

Artista: Nubras Ensemble

Info:

Mercoledì 30 luglio per la sezione Off della XXI edizione del festival internazionale di folk e world music, organizzato in diverse località etnee dall’associazione Darshan e diretto da Mario Gulisano, da Gammazita a Catania si esibirà l’ensemble internazionale nato a Roma che fonde l’eleganza della musica da camera con l’energia delle tradizioni popolari del Sud Italia e dei Balcani

Link: https://www.alkantarafest.it/

