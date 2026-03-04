Nuova intimidazione nella zona di Brancaccio a Palermo. Dopo il rogo che ieri ha distrutto alcuni mezzi di un parcheggio in via Antonio Saetta a Palermo, un incendio ha danneggiato un escavatore di una ditta che sta eseguendo dei lavori nell’impianto fognario. Le fiamme sono state appiccate in via Amedeo D’Aosta.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e i carabinieri che indagano. Sono in corso nuove verifiche per accertare se vi siano tracce di combustibile.

Appena 24 ore prima erano stati incendiati furgoni, camion e auto nell’attività di un commerciante che oltre al parcheggio gestisce un’officina lo scorso anno ha denunciato i suoi estorsori dopo alcune richieste di messa a posto e un’aggressione. Anche in questo caso pochi dubbi che si sia trattata di un’intimidazione.