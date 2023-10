Pochi giorni prima la stessa farmacia aveva subito un altro colpo

Rapinata di nuovo a pochi giorni di distanza la farmacia del Vespro in corso Tukory a Palermo. Un uomo ha fatto irruzione e minacciato un dipendente prima di farsi consegnare il bottino. A lanciare l’allarme è stato il personale dell’attività dopo la fuga del rapinatore, che è riuscito ad arraffare alcune centinaia di euro. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e raccolto la testimonianza dei dipendenti della farmacia.

Pochi giorni prima la farmacia aveva subito una rapina lampo

Pochi giorni prima, nella stessa farmacia, un uomo ha fatto irruzione e minacciato un dipendente prima di farsi consegnare il bottino. Tutto in meno di un minuto. Un colpo è stato messo a segno a fine settembre. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una telefonata sulla linea 112. A lanciare l’allarme è stato il personale dell’attività dopo la fuga del rapinatore (che era riuscito ad arraffare circa 300 euro) di cui sono riusciti a scorgere un solo dettaglio che potrebbe rivelarsi utile per le indagini: non aveva capelli.

Secondo quanto riferito dai farmacisti, l’uomo – con il volto parzialmente travisato – è entrato e ha estratto dalla tasca un taglierino chiarendo subito le sue intenzioni. Una volta presi i contanti, il rapinatore si è allontanato a piedi. Non si esclude che ci fosse un complice nelle vicinanze, magari rimasto ad attenderlo a bordo di uno scooter. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno sequestrato le immagini della videosorveglianza e avviato le indagini per rintracciare il responsabile.

Il colpo alla farmacia di via Catania ad inizio ottobre

Ad inizio ottobre si è verificato un colpo alla farmacia Maymone in via Catania a Palermo. Un uomo è entrato minacciando i dipendenti e portando via soldi e della merce.

Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia che sono intervenuti, chiamati dal titolare della farmacia. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza del negozio per risalire all’autore del colpo.

