A Palermo, caccia a due giovani fuggiti con 200 euro e sei smartphone

Due rapinatori hanno fatto irruzione in un centro di telefonia a Palermo. Il colpo è avvenuto al Vodafone store di via Cesareo. I due giovani sono fuggiti con circa 200 euro e sei smartphone. Hanno minacciato i dipendenti dicendo di essere armati di pistola e si sono fatti consegnare i soldi in cassa e i cellulari costosi.

Poi si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Dal negozio è stato subito lanciato l’allarme Sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le ricerche dei due rapinatori, di cui le vittime hanno dato una dettagliata descrizione. Sono state acquisite anche le immagini delle telecamere della videosorveglianza.

Pochi giorni fa un’altra rapina

Dieci giorni fa, in pieno centro a Palermo, un altro assalto a un centro di telefonia, in questo caso il punto Tim che si trova al Politeama. Chi è entrato in azione ha sfondato la vetrata utilizzando un’auto come ariete. Una volta entrati nel negozio, i ladri si sono impossessati di una decina di cellulari e sono poi scappati. Il colpo è avvenuto poco dopo le 2 di notte, la banda sarebbe arrivata a bordo del mezzo, una Lancia Y poi risultata rubata. I primi di febbraio si è registrato il colpo in un altro centro Tim, in corso Calatafimi. Anche in quel caso la vetrina è stata sfondata e i ladri si sono impossessati di alcuni smartphone tranciando i cavi di sicurezza dagli espositori.

Assalto armato ad un’impresa edile a Palermo

Un assalto nella notte nella ditta immobilizzando un agente di sorveglianza. E’ successo nel cantiere palermitano della ditta Di Bella Costruzioni, azienda di Catania che sta eseguendo lavori per milioni di euro a Palermo. I rapinatori hanno immobilizzato un agente di sorveglianza, imbavagliato, legato e sottratto la pistola in via Tommaso Natale, rubando mezzi, attrezzature, cavi, telecamere e impianto di videosorveglianza.