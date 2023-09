Movida violenta ancora a Palermo. Una nuova rissa è stata segnalata in via Spinuzza. A sette giorni di distanza dove erano intervenute le forze dell’ordine per sedare la rissa e qualcuno era finito in ospedale anche la scorsa notte sono intervenuti i carabinieri chiamati da residenti e commercianti.

Non appena hanno sentito le sirene delle gazzelle i giovani che si stavano picchiando sono fuggiti via. Quando sono arrivati i militari del radiomobile non è stato trovato nessuno nella zona se non alcuni clienti nei locali o qualcuno che stava passeggiando.

I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire ai partecipanti della ennesima rissa in centro.

Rissa in via Spinuzza 7 giorni fa

Notte di risse nel centro di Palermo e nelle strade del divertimento notturno. Sono due gli eventi da spiegare e sui quali sono state aperte indagini da parte delle forze dell’ordine. La prima maxi rissa in un locale nella zona di Palermo poco distante dal teatro massimo di Palermo. In piazza Spinuzza, poco distante dal parcheggio, attorno a mezzanotte è scoppiata una lite tra alcuni clienti in un internet cafè. Una quarantina di persone se le sono date di santa ragione e hanno danneggiato sedie e tavolini senza che si riuscisse a fermarli.

I clienti lanciano l’allarme

L’allarme è stato lanciato da altri clienti dei locali del circondario e dai residenti della zona esasperati dalle continue risse in centro e dagli schiamazzi fino a tarda notte. Alcuni dei partecipanti alla rissa sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati al pronto soccorso dell’ospedale Civico con ferite alla testa e al corpo.

Indagini affidate alla polizia

Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato. Sono stati sentiti i responsabili dei locali per cercare di ricostruire quanto successo e anche alcuni avventori. Sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Rissa in piazza Don Sturzo ragazzo di 16 anni ferito

Una ragazzo di 16 anni è rimasto ferito la scorsa notte in piazza Don Sturzo a Palermo. Il minore ha raccontato di essere stato aggredito attorno alle 3 di notte da alcuni giovani che non conosce.

Il sedicenne è stato ferito alla faccia e al braccio con un coltello. Non si conosce il motivo. Il giovane è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico dai sanitari del 118.

Le indagini su questa aggressione sono condotte dalla polizia. La lite forse è scoppiata con futili motivi tra due gruppi di giovani che poi sono fuggiti non appena sono intervenuti i poliziotti.

