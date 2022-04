Serie C, torna in panchina Gioacchino La Torre

A Benevento per confermare i miglioramenti sul piano del gioco ed anche per mettere in difficoltà il forte avversario. Il Rugby Palermo ci prova e domani, domenica 3 aprile alle 12.30, al Campo Comunale la Ferrovia del capoluogo campano, proverà a fare uno sgambetto ai forti avversari del IV Circolo. La sfida è valida per la quarta giornata del girone di spareggio siculo-campano-pugliese per l’accesso ai play off promozione per la serie B della palla ovale.

Rugby Palermo ritrova La Torre

Il Rugby Palermo per l’occasione, ritrova in panchina Gioacchino La Torre che la settimana scorsa non aveva potuto guidare i suoi per la trasferta di Bari. La formazione arancionera dovrebbe essere al completo per questa partita che potrebbe riaprire, la corsa verso la prima posizione.

Arancioneri battuti a Salerno ed a Bari

Il bilancio esterno del Rugby Palermo in questo girone di qualificazione ai play off per la cadetteria non è dei migliori. Lontano dal campo dell’Acquasanta il XV palermitano ha perso le due sfide con Salerno ed a Bari pur giocando in entrambe le occasioni un buon rugby. L’Arechi Salerno ha vinto 24-11 con due mete nella seconda parte della ripresa mentre è ancora più beffarda la sconfitta di Bari di domenica scorsa. Le Tigri si sono imposte 15-13 con una meta segnata ben oltre l’80’. Risultato beffardo che però non ha scalfito la prestazione della squadra.

Massari “A Benevento per fare bene”

Il presidente del Rugby Palermo, Stefano Massari, parla del match di domani e reputa il Benevento una delle favorite per salire in serie B nonostante la classifica dei campani.

“Altra trasferta per i ragazzi della Rugby Palermo – racconta Massari – si va a Benevento, contro il IV Circolo, la squadra favorita per salire di categoria, anche se la classifica in questo girone per loro piange avendo totalizzato 5 punti. Per me è la squadra che ha espresso il miglior gioco. È andata a vincere con il Bari per 31-23 anche se per un problema burocratico con un tesserato ha avuto la partita persa 20-0. Comunque pensiamo a casa nostra sperando di aver sistemato quello che non è andato bene domenica scorsa a Bari”.

Il massimo dirigente arancionero continua: “Ogni partita i ragazzi prendono consapevolezza delle proprie forze, ad ora dove abbiamo giocato siamo usciti a testa alta dal campo e con i complimenti degli avversari . Domani ci affetta una partita difficile, il Benevento muove bene la palla con i suoi 3/4 ed ha un’apertura molto forte. Partenza in nave, dalle previsioni ci aspetta una traversata dura con un mare forza 5. Altra esperienza per oni”.

Dopo questa sfida, il 10 aprile la formazione arancionera sarà ospite dell’Afragola chiudendo così il girone di andata. Il 24 aprile, dopo la pausa per le festività pasquali, scatterà il ritorno che si concluderà il 22 maggio. Dopo il giro di boa, i palermitani avranno in calendario quattro partite casalinghe.

Il resto del calendario del Rugby Palermo

3 aprile: Rugby VI Circolo Benevento-Rugby Palermo

10 aprile: Rugby Afragola- Rugby Palermo

Girone di ritorno

24 aprile: Palermo – Arechi Rugby

1 maggio: Bros Rugby – Palermo

8 maggio: Palermo – Tigri Rugby Bari

15 maggio: Palermo – Rugby VI Circolo Benevento

22 maggio: Palermo – Rugby Afragola.