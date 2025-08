L’area verde di piazza Tavola Tonda-San Pietro torna a splendere. Dopo mesi di segnalazioni e richieste formali agli enti competenti, lo spazio di socializzazione per residenti e bambini della zona ha ripreso il suo volto originario: con l’intervento della Reset (società partecipata del comune di Palermo che si impegna nella cura del verde cittadino, manutenzione edili e cura delle spiagge) in poche ore l’area ha ripreso le sembianze di una piazza usufruibile ai suoi cittadini.

“Finalmente Tavola Tonda torna a sicura – ha detto Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione – per i bambini ma anche per i residenti. Ci sono voluti circa 4 mesi e la parola data è stata mantenuta. Adesso bisognerà dare continuità per mantenere la zona pulita e agibile”.

Piazza Tavola tonda tra rifiuti e sterpaglie

Fino a poche ore fa lo spazio verde del quartiere Tavola Tonda-San Pietro si trovava in uno stato di abbandono. Erba alta, rifiuti e condizioni igienico-sanitarie preoccupanti rendevano l’area inutilizzabile e pericolosa.

L’area verde, pur essendo un importante luogo di aggregazione per il quartiere, era stata trascurata a lungo. La mancanza di manutenzione unita alla frequente inciviltà degli avventori notturni aveva trasformato lo spazio in una discarica e luogo pericoloso per la salute, come già emerso da alcuni episodi allergici segnalati tra i più piccoli.

A denunciare la situazione e sollecitare gli interventi degli enti competenti era stato Nicolao che, attraverso una nota, aveva documentato la condizione della zona, richiedendo un intervento di pulizia e diserbo.

Ripulire le piazze della città

Se in questo caso la pulizia è stata svolta dagli organi competenti, è capitato in passato che fossero gli stessi cittadini, muniti di rastrelli e guanti, a ripulire piazze e intere zone di Palermo: Un gruppo di cittadini ha ripulito le aiuole di piazza Bottego. Dopo la pulizia sono state abbellite con alcune piante. “Non è la prima volta che ripuliamo angoli di Palermo – ha spiegato Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione – mesi addietro ci avevano pensato gli alunni dell’istituto scolastico Ferrara. Trascurate sporche e prive di una fioritura adeguata insomma abbandonate agli incivili di turno, che sistematicamente gettano bottiglie e cartacce varie”.

Bambini puliscono villa comunale, rimossi bicchieri, bottiglie e cicche, “Prendiamo esempio”

Una bella lezione di educazione civica, questa volta arriva dai bambini. Nessun insegnante, nessun adulto, solo la spontaneità di una giovanissima che, mossa da senso civico e rispetto per l’ambiente, decide di pulire la fontana del “Giardino Oscuro” di via Giovanni Campolo a Palermo. L’iniziativa, partita da una bambina, ha scatenato una vera e propria rivoluzione tra i piccoli frequentatori della villa comunale a cui poi, si sono aggiunti anche i genitori.

Un gioco di squadra

Tutto è cominciato per gioco, poi si è trasformato in un’azione di impegno sociale. Un gesto semplice ma significativo: armata di un bastoncino, la bimba ha iniziato a ripulire la fontana del parco, rimuovendo bottiglie, bicchieri e foglie che deturpavano lo spazio. Il suo gesto non è passato inosservato, ben presto altri bambini si sono uniti, diventando un gioco di squadra con una sola missione: ripulire l’area dalla spazzatura.

Il grande senso di responsabilità dei giovani ha coinvolto anche gli adulti. La loro azione non si è limitata solo alla fontana, ma si è estesa agli spazi circostanti, riportando l’ordine all’interno della villetta frequentata spesso da bambini, famiglie e cittadini accompagnati da animali.