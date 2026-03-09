Ancora danneggiamenti e intimidazioni all’impresa Giusto Giordano, che sta eseguendo alcuni appalti in provincia. E’ il terzo episodio che denuncia ai carabinieri l’imprenditore. I suoi autocarri sono stati oggetti di una vera e propria sassaiola probabilmente lanciate con fionde con gravi danni alla carrozzeria e la frantumazione di alcuni vetri.

“Continuerò sempre e comunque a denunciare qualsiasi forma di ricatto e di estorsione”. Nell’ arco di pochi mesi è il terzo episodio denunciato dal Giordano alle forze dell’ordine. Un primo caso si ebbe nel territorio di Casteldaccia con danneggiamenti di vetri degli automezzi parcheggiati un cantiere lungo la strada statale 113. Pochi mesi addietro in un cantiere di Piano Stoppa a Misilmeri l’imprenditore trovò i lucchetti della recinzione della struttura con colla.

“Il mio messaggio è chiaro – conclude Giordano- chiunque abbia intenzione di estorcere denaro da me troverà sempre la porta chiusa. Io sono sempre per il rispetto della legalità e non ci sarà mai spazio per dubbi e tentennamenti. Continuerò a lavorare come ho sempre fatto dalla mattina alla sera per andare a dormire con la coscienza a posto”.