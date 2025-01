La formazione rappresenta una leva strategica per il progresso economico e sociale delle imprese siciliane. Su questo tema strategico Sicindustria Palermo ha organizzato un incontro dedicato alle nuove misure e ai bandi regionali a sostegno della formazione aziendale, un’occasione importante per le imprese della provincia.

L’incontro a Palermo

L’evento è in programma lunedì 3 febbraio 2025, alle ore 17:00, presso la sede di Sicindustria Palermo in via XX Settembre, 64. Aperto a tutte le imprese interessate, l’incontro offrirà uno spazio di confronto diretto con istituzioni e rappresentanti del mondo imprenditoriale.

Tra i relatori, l’ing. Pino Russello, presidente di Sicindustria Palermo e amministratore delegato di Omer Spa, introdurrà i lavori, sottolineando l’importanza della formazione per il miglioramento delle competenze aziendali. A seguire, l’on. Mimmo Turano, assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione, presenterà le nuove opportunità offerte dai bandi regionali, spiegando gli strumenti disponibili per le imprese che vogliono investire nel capitale umano.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto diretto tra imprese e istituzioni. Dopo gli interventi istituzionali, sarà possibile discutere con l’assessore e i rappresentanti di Sicindustria per approfondire i dettagli dei bandi e individuare le strategie più efficaci per accedere ai finanziamenti.

Questo incontro si inserisce in un più ampio impegno di collaborazione tra il sistema imprenditoriale e le istituzioni regionali, volto a favorire una crescita sostenibile e competitiva grazie agli investimenti nella formazione aziendale.