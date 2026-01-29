Cambio negli assetti della dirigenza regionale siciliana. La giunta regionale di governo, dopo aver approvato il bando per i primi ristori alle aziende colpite dal ciclone Harry, ha dato il via al riassetto dei vertici della burocrazia siciliana.

Tozzo ai vertici della dirigenza

È Ignazio Tozzo il nuovo segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana. Lo ha deliberato la giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, nel corso della seduta di questa mattina.

Fino ad oggi nel ruolo di Ragioniere generale, Tozzo è stato in passato anche componente, su designazione regionale, della sezione di controllo per la Sicilia della Corte dei Conti e dirigente generale del Dasoe dell’assessorato della Salute.

Si conclude il lungo interim di Margherita Rizza

Con la nomina di oggi, si conclude l’incarico di Margherita Rizza che ha ricoperto il ruolo ad interim dal 19 novembre 2024.

Nuovo ragioniere generale al posto di Tozzo

Con la nomina a segretario generale, Tozzo lascia la guida della “borsa” regionale. La giunta guidata dal presidente Renato Schifani ha, così, nominato nella seduta di questa mattina Gloria Giglio alla guida proprio della Ragioneria generale della Regione Siciliana.

Giglio è attuale dirigente del Servizio 3 “Bilancio e programmazione” dell’assessorato dell’Economia e, in passato, ha guidato numerosi uffici nella stessa struttura, ricoprendo anche funzioni vicarie di Ragioniere generale.

Subentra proprio a Ignazio Tozzo che, sempre nella seduta di oggi, è stato nominato segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana.

Nominato un terzo dirigente, una proroga e un interim

A seguire sono state deliberate altre tre nomine ai vertici dell’amministrazione regionale. Su proposta del presidente della Regione Renato Schifani, in qualità di assessore ad interim alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, è stato confermato a Ettore Riccardo Foti l’incarico di dirigente generale del dipartimento Lavoro.

Prorogato, inoltre, fino al prossimo 30 aprile l’incarico di Grazia Terranova alla guida dell’Ufficio Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea.

Infine, l’avvocato generale Giovanni Bologna assumerà l’interim del dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo fino alla nomina del nuovo dirigente generale.