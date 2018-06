ispirate dai disegni di soggetto sportivo di guttuso

Il patrimonio del museo Guttuso si arricchisce di nuove opere. L’artista Guido Parrinello (in arte Guy) ha donato al Museo nove formelle 30×30 in terracotta patinata in acrilico ispirate dai disegni di soggetto sportivo di Renato Guttuso.

Guy ama la natura e per realizzare le sue opere utilizza ogni genere di materiale con il quale possa esprimere la sua fantasia.

L’integrazione degli elementi lo porta alla ricerca della tridimensionalità, ad una fusione tra scultura e pittura, nella ricerca simbolica della complessità dell’immagine.

In merito alle opere donate da Guy al Comune di Bagheria si narra che Renato Guttuso raccontasse di una sua breve pratica sportiva da ragazzo, quando si dedicò alla boxe, che abbandonerà in favore del disegno, tuttavia la passione rimase tale, difatti lo sport è stato uno dei temi trattati con predilezione nella sua carriera artistica.

Sarà durante la realizzazione delle opere per Casa Italia che conoscerà Guy, da questo incontro nacque la mostra “Elogio dello sport” presso il Salone d’Onore del palazzo del CONI a Roma e l’esposizione a Casa Italia di alcune opere di Guttuso.

In ricordo di questa collaborazione Guy dedicatosi alla pittura e alla scultura, ha realizzato “l’Omaggio a Guttuso”, nove bassorilievi ispirati dai disegni di Guttuso.

«Desidero ringraziare l’artista che ci ha regolato delle prestigiose opere ma anche una storia che arricchisce il nostro gioiello, il Museo Guttuso, che con questi nuovi “camei” incastona altri gioielli nel proprio patrimonio.» – dichiara l’assessore alla Cultura Romina Aiello.