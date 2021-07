Provvedimento in via sperimentale

A Palermo si ampliano in città gli spazi dedicati ai ciclisti. E’ stata infatti approvata in via sperimentale l’istituzione di una pista ciclabile monodirezionale in sede propria in viale Lazio, nel tratto compreso tra viale Campania e via Molise. “Continua – hanno detto il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania – l’attenzione dell’amministrazione comunale per l’ampliamento in città della mobilità dolce e per la promozione della mobilità ciclistica”.

I particolari del provvedimento

In particolare nei tratti compreso tra viale Campania e via E.Restivo e tra via E.Restivo e via Molise sul lato destro della carreggiata è istituita la pista ciclabile monodirezionale contigua al marciapiede. La pista è delimitata dalla carreggiata attraverso un idoneo spartitraffico. Nel tratto tra viale Campania e via E.Restivo è stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta 24 ore su 24, mentre nell’altro tratto vi è una “fascia di sosta, in senso parallelo, a sinistra, con delimitazione degli stalli a mezzo di segnaletica orizzontale verticale.

Disposizioni per l’attuazione delle piste

Rap, Reset e Amap, ognuno per le proprie competenze, avranno cura di ripristinare limitate porzioni del piano ciclabile in conglomerato bituminoso, rimuovere la vegetazione spontanea che impedisce l’apposizione della segnaletica orizzontale ed i moduli spartitraffico, effettuare la pulizia della carreggiata interessata dai lavori, mettere in quota caditoie i sotto servizi e spostare eventuali contenitori per la raccolta differenziata all’esterno della pista ciclabile.

Le ragioni del provvedimento

Nell’ordinanza si legge che l’amministrazione comunale ritiene opportuno “attuare un provvedimento che istituisca in via sperimentale con l’esclusivo impiego di segnaletica orizzontale e verticale, il primo tratto della pista ciclabile bidirezionale nell’asse monti-mare, in viale Lazio (tratto compreso tra viale Campania e via Molise), al fine di estendere la rete ciclabile cittadina, connettendo i tratti ciclabili esistenti in viale Piemonte, viale Campania, via E.Restivo e via G. Sciuti”.