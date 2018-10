A Castelbuono

Creare nuova imprenditoria e stimolare l’innovazione tecnologica al fine di rendere competitivo il sistema produttivo locale, in un’ottica di conquista dei mercati internazionali. Le Madonie hanno bisogno di nuova linfa produttiva: nuovi brand che possano scalare i mercati e garantire buone prospettive di reddito, creando nuove opportunità di lavoro per chi ha deciso di rimanere, nonostante le mille difficoltà che si registrano all’interno di questo territorio. Sono questi alcuni dei temi emersi durante “Start up innovative ed efficientamento energetico delle imprese”, l’incontro promosso dai Giovani Amministratori Madoniti, in collaborazione con lo “Sportello GiovanEuropa” e il Comune di Castelbuono.

Dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco Mario Cicero, a prendere la parola è stato il presidente dei Giovani Amministratori Madoniti, Roberto Domina, nelle vesti di moderatore del dibattito: “Lo scopo dell’incontro di oggi – ha sottolineato – è quello di approfondire i temi connessi alla nascita e allo sviluppo di queste nuove e sempre più diffuse realtà imprenditoriali, con un focus specifico sulle opportunità di business e di finanziamento ad esse collegate. In Sicilia nel trimestre Aprile/Giugno 2018 sono state avviate ben 40 start up: un risultato importante che colloca la nostra regione al sesto posto nella speciale classifica italiana legata alla presenza di imprese innovative”.

Numerose le iniziative a sostegno del territorio, presentate ieri sera presso l’Aula Consiliare del Comune di Castelbuono, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di queste realtà imprenditoriali sempre più diffuse all’interno del tessuto produttivo locale. Tra queste, la misura 1.4.1. messa a punto dall’Assessorato Regionale alle Attività Produttive. “Il Bando – sottolinea Rosario Genchi, responsabile Sportello GiovanEuropa – prevede una dotazione di oltre 43 mln per le imprese siciliane, ed è destinato alla creazione di Start Up innovative, che dovranno predisporre una quota minima pari al 10% degli investimenti da destinare in sviluppo e ricerca”. Secondo le previsioni il Bando dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell’anno in corso: sarà possibile presentare progetti con richieste di finanziamento che possono arrivare fino a 1 mln di euro. Il contributo sarà concesso sulla base di una procedura di valutazione a sportello.

Buone notizie arrivano anche dal Dipartimento Energia della Regione Siciliana, guidato dall’Ing. Salvatore D’Urso. Il nuovo Bando relativo alla “Azione 4.2.1. Programma Operativo F.E.S.R. (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) Sicilia 2014-2020”, prevede per tutte le tipologie di aziende che investono da un lato sull’efficientamento energetico e sulla produzione di energia per auto-consumo dall’altro, contributi a fondo perduto pari al 65% nel primo caso, ovvero per tutte quelle attività di riqualificazione energetica, e contributi pari all’80%, sempre a fondo perduto, per tutte quelle azioni finalizzate alla produzione di energia: dall’istallazione dei pannelli fotovoltaici, alla messa a punto di apparati destinati all’accumulo di energia, tanto cari alle aziende durante le giornate di chiusura delle rispettive attività. Il bando prevede una soglia minima di accesso pari al 20% di risparmio energetico sugli attuali consumi.

Attraverso il Bando, il Dipartimento Energia invita le aziende ad auto-valutarsi, mediante una forte presa di responsabilità, che dovrà tradursi nell’impegno a presentare bilanci solidi e trasparenti.

“Tale misura – ha spiegato nel corso del suo intervento il Direttore Generale del Dipartimento Energia, Ing. Salvatore D’Urso – si traduce in una sorta di ‘patto tra gentiluomini’, dove se da un lato chiediamo massima trasparenza alle azienda nella presentazione dei documenti per partecipare al Bando, come Dipartimento ci impegniamo dal canto nostro ad assicurare alle imprese la massima celerità nella valutazione e presa in esame dei progetti”. Il Dipartimento Energia sottolinea che prima di concedere l’eventuale finanziamento, le imprese richiedenti saranno oggetto di una ispezione accurata”.