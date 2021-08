tra Palermo e Villabate e sulla Palermo-Mazara

I nuovi cantieri Anas tra Palermo e Villabate, e A29 Palermo-Mazara del Vallo.

Lavori anche in notturna, disagi al traffico.

Si aggiungono ai cantieri “lumaca” di Trabia e Termini Imerese.

Nuovi cantieri e caos sulle strade di Palermo. “A partire da lunedì 30 agosto saranno avviati gli interventi di pavimentazione sulle autostrade A19dir, tra Palermo e Villabate, e A29 Palermo-Mazara del Vallo“. Lo rende noto l’ANAS che annuncia il via a due nuovi lavori che appesantiranno ulteriormente il traffico sulla Circonvallazione del Capoluogo, già alle prese con i problemi infiniti al Ponte Corleone (da un lato) e il canali Passo di Rigano e Mortillaro sotto viale Regione Siciliana (dall’altro).

I nuovi cantieri Anas: lavori anche in notturna

“La nuova pavimentazione – spiega l’Anas – sarà di tipo drenante che, in caso di pioggia, consente un notevole miglioramento delle condizioni di marcia in ordine a sicurezza e comfort”.

“Lungo la A29 i lavori saranno eseguiti, in entrambe le carreggiate, in orario notturno tra le ore 22 e le ore 6 del mattino, mentre tra Palermo e Villabate si interverrà lungo la sola carreggiata in uscita da Palermo, con turnazione sia diurna che notturna.

In entrambi i casi, le lavorazioni prevedono il restringimento di carreggiata con chiusura delle corsie di sorpasso o di emergenza e marcia, limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dal cantiere”.

Le strade alternative

Per quanto riguarda i possibili itinerari alternativi tra Palermo e Villabate, si ricorda la possibilità di percorrere via Messina Marine e la statale 113 per destinazioni costiere oppure, limitatamente al traffico veicolare leggero, la via Messina Montagne per giungere allo svincolo autostradale di Villabate.

Si aggiungono ai cantieri “lumaca” di Trabia

“Sono cantieri inamovibili, capiamo i disagi, ma non si poteva fare altrimenti. L’ultimazione dei lavori è fissata a febbraio 2022“. Così l’Anas – interpellata nei giorni scorsi da BlogSicilia – si è difesa dalle proteste di turisti e automobilisti bloccati dalle interminabili code degli ultimi mesi, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso dopo lo svincolo di Trabia e quello di Termini Imerese.

L’esodo estivo d’agosto non fa che aggravare il traffico, che da mesi si concentra in quella zona turistica del Palermitano. Nessun operaio a lavoro da giorni, complice la pausa delle ferie di Ferragosto per le ditte, che ha rallentato ulteriormente un cantiere che sui forum online è definito “lumaca”: “È impensabile che Anas faccia la moltiplicazione dei cantieri senza ultimarne uno”, dicono i cittadini.