Nuova segnaletica nella strada che da Petralia Sottana porta a Piano Battaglia, la località turistica nota per il suo

impianto di risalita e le piste da sci. “Abbiamo già sostituito definitivamente – spiega il Commissario dell’Ente Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone – i cartelli nei comuni di Petralia Sottana, Petralia Soprana, Polizzi Generosa, Geraci Siculo, Isnello, Sclafani Bagni, Scillato e Gratteri. Da quest’anno anche i turisti e i visitatori che si recheranno a Piano Battaglia saranno accolti a salutati con la nuova cartellonistica”.

Nuovi cartelli e nuova nuova veste grafica con i loghi del Geopark e dell’Unesco la dicitura “Benvenuti a … Comune del Parco delle Madonie” e “Arrivederci …” anche in lingua inglese, tedesco e francese.

I lavori per la messa in opera delle nuove tabelle, fino al loro completamento, sono realizzati dalla S.A.S. S.C.p.A Società Corsortile per Azioni della Regione Siciliana grazie ai fondi previsti nel Piano di Interventi per l’anno 2018 dall’Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente.

Ci prepariamo per la stagione invernale e dice il Commissario: “Spero che gli Enti preposti facciano la propria parte con interesse ed abnegazione permettendo ai turisti di fruire di una meta sciistica e dei relativi impianti gestiti dalla Piano Battaglia SRL. Ognuno si assuma la responsabilità di fare prima possibile, al fine di pianificare e organizzare al meglio la stagione sciistica 2019-2020 e per evitare nocumento all’immagine del Parco delle Madonie”.