Fra i provvedimenti approvati in giunta regionale mercoledì ci sono anche gli atti di indirizzo per i nuovi contratti.

L’atto di indirizzo per il contratto dei regionali

Il governo Schifani, nella seduta di giunta del pomeriggio di mercoledì, ha approvato gli atti di indirizzo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti della Regione, sia per la dirigenza sia per il comparto non dirigenziale, per il triennio 2025-2027. L’approvazione in tempi brevi delle linee guida per la nuova contrattazione all’Aran Sicilia era stata annunciata dal presidente Renato Schifani alle organizzazioni sindacali nel corso dell’incontro che si è svolto qualche settimana fa a Palazzo d’Orléans.

L’approvazione degli atti di indirizzo mette in moto le procedure per il terzio rinnovo contrattuale nel giro di pochi mesi e questo potrebbe rimettere in linea la contrattazione con quella nazionale visto che la Regione era rimasta arretrata di ben tre contrattazioni.

Linee guida anche per il Corpo Forestale

Approvata anche, con un provvedimento separato, l’integrazione all’atto di indirizzo che riguarda il Corpo forestale “Abbiamo mantenuto l’impegno anche con il Corpo forestale: in giunta abbiamo approvato l’integrazione all’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale, necessaria per rispondere in maniera più puntuale alle esigenze di un comparto che mi sta particolarmente a cuore per il ruolo prezioso che svolge ogni giorno a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini e che stiamo potenziando anche negli organici” dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“In questi anni – ricorda il presidente – abbiamo già rinnovato due contratti per i dipendenti della Regione e ora ci accingiamo al terzo, dopo anni di blocchi. La mia visione è sempre stata quella di rispondere al meglio alle esigenze dei lavoratori, garantendo loro il giusto riconoscimento per l’impegno quotidiano che mettono al servizio della Sicilia e anche questa volta diamo segnali concreti che vanno in questa direzione”.

Savarino: “Risposte a un comparto che svolge ruolo fondamentale”

“Il documento, approvato su mia iniziativa, – aggiunge l’assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino – sarà trasmesso all’Aran per l’avvio formale del percorso di rinnovo del contratto del Corpo forestale della Regione Siciliana. Si tratta di un passaggio importante e atteso che dà una risposta concreta a un comparto che svolge un ruolo fondamentale per la tutela del nostro patrimonio ambientale, la prevenzione e il contrasto agli incendi boschivi, il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini. Con questo atto riconosciamo il valore del lavoro quotidiano svolto dal Corpo forestale, avviando il percorso per garantire loro un adeguato aggiornamento contrattuale e il giusto riconoscimento professionale. Continuiamo a mantenere gli impegni assunti con serietà e concretezza”.