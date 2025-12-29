La giunta regionale, riunita oggi a Palazzo d’Orleans, ha completato la procedura di nomina di Alberto Firenze a direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo e di Giorgio Giulio Santonocito a direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania.

Nomine giunte dopo i parere favorevoli

Le designazioni, dopo la proposta in giunta da parte dell’assessore alla Salute Daniela Faraoni, hanno ricevuto anche il parere favorevole della commissione Affari istituzionali dell’Ars. Con il passaggio odierno si è concluso l’iter procedurale previsto per il conferimento degli incarichi direttoriali.

Si chiude un fronte di polemica

Si chiude, in questo modo, un fronte di polemica con le opposizioni che più volt hanno sottolineato quello che ritenevano un ritardo nelle nomine dei vertici delle due aziende, principalmente quella di Palermo

Il commento dell’assessore Tamajo

Per l’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo è importante che l’Asp 6 torni ad avere una guida non in regime di interim “Si tratta di un passaggio importante per uno degli enti più strategici del sistema sanitario siciliano” dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.

“L’Asp di Palermo – prosegue Tamajo – incide in modo diretto sulla qualità della vita di centinaia di migliaia di cittadini. Per questo è fondamentale che venga guidata con competenza, trasparenza e capacità di visione. Sono certo che Firenze saprà interpretare questo incarico con senso delle istituzioni, attenzione al territorio e concretezza operativa”.

“Il mio auspicio – conclude Tamajo – è che si apra una nuova stagione di rafforzamento dei servizi, riduzione delle liste d’attesa e valorizzazione delle professionalità interne, mettendo sempre al centro i bisogni dei cittadini”.

Positivo anche il commento del deputato di Forza Italia Marco Intravaia: “Esprimo il mio compiacimento per il completamento dell’iter burocratico che ha portato alla ratifica, da parte della Giunta regionale, della nomina di Alberto Firenze alla guida dell’Asp di Palermo. Finalmente la più importante e grande azienda sanitaria siciliana avrà una guida autorevole e competente. Al neo direttore generale rinnovo i migliori auguri di buon lavoro”.