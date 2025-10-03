L’ufficialità arriva oggi dalla giunta regionale di governo e le tensioni fra i partiti della maggioranza che hanno fatto slittare fino ad oggi la scelta stavolta sembra destinata a non far slittare ulteriormente la scelta. La prossima settimana sarà la Commissione Affari Istituzionali dell’ars a mettere l’ultimo sigillo alla nomina del nuovo direttore generale dell’Asp 6 di Palermo.

Alberto Firenze arriva dal Policlinico

Arriva direttamente dal Policlinico Paolo Giaccone di Palermo dove ricopre l’incarico di direttore sanitario, il nuovo manager che dovrà mettere ordine nella più grande azienda sanitaria del Sud Italia, l’Asp 6 che si trova senza guida fin dalla nomina di Daniela Faraoni ad assessore regionale.

Alberto Firenze, Professore associato di Medicina del lavoro dell’Università di Palermo, prima di diventare direttore sanitario del Policlinico è stato Delegato dal Rettore per le attività di sanità pubblica, health management e dinamiche connesse allo stress lavoro correlato.

Firenze, direttore della UOC Controllo di gestione, e responsabile ad interim dell’UOS Ufficio Medico Competente dell’Azienda ospedaliera universitaria fino alla nomina a direttore sanitario, negli anni scorsi è stato Commissario per l’emergenza Covid19 a Messina e successivamente, nella stessa città dello Stretto, Commissario Straordinario dell’Azienda ospedaliera Papardo. Incarichi, questi ultimi, che gli hanno permesso di entrare a pieno titolo fra gli idonei alla nomina.

Con il suo arrivo all’Asp 6 spariscono le voci di rientro di due manager siciliani che hanno incarichi in altre regioni in particolare, da ultimo, di Angelo Aliquò che era in pole position fino a qualche settimana fa.

Iacolino resta in Assessorato

Nella stessa tornata dovrebbe arrivare la conferma dell’Incarico di Direttore generale della programmazione e delle Attività sanitarie dell’Assessorato salute della Regione per Salvatore Iacolino. il suo nome era stato fatto molte volte come possibile nuovo manager dell’Asp. Per lui si sarebbe trattato di un ritorno ma non senza difficoltà visto che esistono rischi di incompatibilità se nel ruolo di “controllato” arriva chi è stato “controllore”.

Sulle scelte la vulgata parla di qualche tensione in maggioranza fra Forza Italia, Fratelli d’Italia e Autonomisti. Ma sia gli Autonomisti che Fratelli d’Italia hanno già avuto risposte nell’ultimo giro di nomine sostengono da Forza Italia che in questa doppietta fa il pieno. Interpretazioni diverse da parte degli alleati e vicenda che potrebbe ripercuotersi, la prossima settimana, sugli equilibri d’aula al momento della trattazione della manovra quater da 240 milioni