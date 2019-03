In piazza della Pace

Via libera all’istituzione del centro comunale di raccolta differenziata in piazza della Pace a Palermo.

L’ordinanza è stata firmata oggi dall’assessore comunale all’Ambiente Giusto Catania insieme con il sindaco Leoluca Orlando. “E’ il mio primo atto da assessore ed entro aprile l’area sarà attiva – assicura Catania – E’ il secondo centro, dopo quello di viale dei Picciotti, e contribuirà a rendere più sostenibile la nostra città. L’obiettivo a medio termine – aggiunge – è quello di individuare un’area per ogni quartiere di Palermo. Prossima tappa Mondello, prima dell’inizio della prossima estate”, conclude Giusto Catania.

Le frazioni di rifiuti non pericolosi da conferire nel Centro di raccolta sono le seguenti:

toner per stampanti esauriti

imballaggi in carta e cartone

imballaggi in plastica

imballaggi in metalli

imballaggi in materiali misti (plastica e metalli)

imballaggi in vetro

carta e cartone

abbigliamento

oli e grassi commestibili

medicinali

batterie e accumulatori

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

legno

plastica

rifiuti ingombranti

rifiuti biodegradabili di cucine e mense