Nuovo colpo al Centro Mega in via Sirio a Palermo. Tre uomini armati di pistola sono entrati nell’esercizio commerciale che vende scarpe hanno minacciato il titolare e si sono portati via l’incasso da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Due settimane fa un altro colpo sempre nello stesso negozio. In quel caso erano stati due uomini armati di taglierino e con il volto coperto hanno fatto irruzione nel punto vendita nella zona di via dell’Orsa Maggiore.

Dopo aver minacciato i dipendenti con l’arma li hanno costretti ad aprire il registratore di cassa e a consegnare i contanti. Anche in quel caso sono state Al vaglio anche in quel caso le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l’assalto dei rapinatori e la loro fuga lungo le vie del quartiere, magari a bordo di un mezzo guidato da un complice.

Rapinato dopo avere preso soldi al bancomat

Aveva prelevato circa 1500 euro al bancomat in via Butera a Bagheria. In due armati di pistola lo hanno seguito, bloccato e rapinato.

L’uomo, molto probabilmente, è stato seguito e fino allo sportello. Non appena i due hanno visto il prelievo è scattato il fermo. Per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Sotto la minaccia della pistola non ha potuto che dare i soldi appena prelevati. I due sono fuggiti a piedi. Poco dopo la vittima ha chiamato la polizia. Gli agenti sono a caccia delle immagini dei servizi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.