Nuovo corso tutto al femminile per la guida della Cisl medici. Una donna, Bruna Vitale, è la segretaria generale regionale e adesso donna anche la segretaria generale di Palermo Trapani.

Giorgia Vitello è stata eletta nel pomeriggio all’unanimità, guiderà il sindacato dei medici coadiuvata da una segreteria composta da Vincenzo Ferrantelli, Domenico Ferrara e da Giuseppina Garozzo quale componente per la provincia di Trapani. L’elezione è avvenuta alla presenza del segretario generale della Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e del Presidentye del Consiglio generale regionale Massimo Farinella

Rilanciare con attenzione alla professione e all’utenza

Idee chiare per la nuova segretaria che ha già illustrato le linee guida del suo mandato “La nostra azione – dice a BlogSicilia Giorgia Vitello – sarà improntata prioritariamente alla stabilizzazione del personale che opera da anni in regime di precariato ma non ci fermeremo solo a questo. Portare all’attenzione le giuste istante della categoria significa anche guardare al futuro e questo è possibile in un’ottica di rete. Noi guarderemo con attenzione a tutta la rete degli ospedali ma occorre anche concepire una sanità moderna nella quale gli ospedali facciano rete fra loro”.

Occhi alla medicina del territorio

“Avremo occhi attenti alla medicina de territorio che deve svilupparsi e deve essere sempre più vicina all’utenza. In questo senso saremo presenti anche in tutti i tavoli in cui si parlerà di utilizzo dei fondi del Pnrr dedicati alla sanità e della riforma del sistema di assistenza che dall’uso di questi fondi deriverà cambiando il volto della sanità di domani”

Attenzione alle esigenze del cittadino

“Il nostro sarà un sindacato attento anche alle esigenze del cittadino-utente. Non guarderemo solo ai medici ma al territorio, a chi si affida alle nostre cure. Un punto fondamentale è il recupero del rapporto di fiducia reciproca fra medico e paziente per superare le tensioni che si registrano in questo rapport e che troppo spesso sfociano in episodi di cronaca”