Ancora un furto ai medici e agli infermieri dell’ospedale Policlinico di Palermo. Ad essere presi di mira gli spogliatoi del reparto di Chirurgia Plastica.

Qualcuno è riuscito ad entrare al secondo piano del reparto portando via soldi ed effetti personali lasciati lì dai sanitari. “Gente ignobile.

Dopo che ieri hanno saccheggiato la Medicina interna – scrive un chirurgo sui social – hanno svaligiato il nostro spogliatoio in Chirurgia plastica.

I più vivi complimenti perché in un momento di emergenza, in cui la gente muore perché non ci sono posti letto negli ospedali e i sanitari si ammalano perché non ci sono dispositivi di protezione individuale e mascherine, qualcuno ha trovato il tempo per venire a rubare nel nostro reparto. Dio vede e provvede. Viva la solidarietà ai tempi del Coronavirus”.

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati alcuni infermieri e chirurghi trovando la stanza completamente a soqquadro e gli armadietti aperti. Sono scattate le indagini e la polizia ha acquisito le immagini di alcune telecamere. Il giorno precedente i ladri avevano rubato portafogli ed effetti personali dallo spogliatoio della Medicina d’urgenza e alcuni computer custoditi negli ambulatori.