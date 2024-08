Indagini in corso

I ladri hanno portato via un computer dalla sala medici nel reparto di chirurgia plastica dell’ospedale Policlinico. Qualcuno è riuscito ad entrare in reparto e portare via il pc. Negli ospedali palermitani questi furti sono frequenti. Appena alcuni giorni fa un altro portatile era stato rubato dall’Ismett. Il pc dopo un appello fatto dai medici che avevano dati importanti di una ricerca andata avanti due anni sui tumori è stato recuperato dalle forze dell’ordine. Le indagini sul furto sono eseguite dalla polizia.

Giorni fa rubate fiale di ketamina

Sempre all’ospedale universitario nei giorni scorsi si è verificato un furto nel reparto di ortopedia. Rubate una decina di fiale di Ketamina. I ladri sono entrati si sono diretti nell’infermeria dove sono tenuti i farmaci e li hanno portati via. La Ketamina viene utilizzata per i cavalli o come stupefacente. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Svaligiati gli armadietti

In precedenza, i ladri sono entrati in reparto in via Tricomi, hanno raggiunto gli armadietti e si sono portati via oggetti personali, cellulari e soldi dei dipendenti. Sono stati i sanitari a presentare denuncia. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Il furto all’ospedale di Bambini

Furto al pronto soccorso dell’ospedale dei Bambini. Il ladro ha portato via da una delle sale un computer dove c’erano dati sensibili dei pazienti. La direzione sanitaria ha presentato denuncia. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia Piazza Verdi.

Rubato defibrillatore alla stazione Notarbartolo

Rubato un defibrillatore alla stazione Notarbartolo di Palermo. I ladri hanno agito la scorsa notte. La denuncia è stata presentata dall’azienda Amat. Le indagini sono condotte dai carabinieri che attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza stanno cercando di risalire agli autori del colpo.

Scia di furti notturni a Palermo, laboratori e locali nel mirino

Ladri in azione a Palermo. Forzando la saracinesca sono entrati in un laboratorio di analisi in via Guglielmo Marconi. Sono stati portati via alcuni oggetti trovati nelle stanze.